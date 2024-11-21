İslam Memiş’ten dikkat çeken gram altın yorumu: 2025’te bir destekçi daha geliyor! "Tam gaz yola devam ediyoruz"

21 Kasım 2024 12:34 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 13:20

Yatırımcılar son dönemde altın fiyatları ve Dolar/TL kuru gibi ekonomik gelişmeleri yakından takip ediyor. Kapalıçarşı altın fiyatları ve döviz kurlarındaki son hareketlilik, piyasaları meraklandırmış durumda. Altın fiyatları, dip seviyelerden toparlanırken, döviz kurlarında ise sınırlı bir yükseliş görülüyor. Finans analisti İslam Memiş, 2025 için dikkat çeken bir tahminde bulunarak, altın ve Dolar/TL kuru üzerine yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Memiş, "2025'te bir destekçi daha geliyor" diyerek, altın ve döviz yatırımlarına yönelik beklentilerini paylaştı.

Altın fiyatları​, Kasım ayı başından bu yana gösterdiği zayıf performansın ardından dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı. Donald Trump’ın zaferiyle piyasalarda üç aşamalı bir süreç gözlemleniyor; hızlı fiyatlanma, dengeleme ve Trump etkisine odaklanma. Şu anda piyasa, dengelenme aşamasına geçmişken artan jeopolitik gerilimler bazı varlık sınıflarında bu süreci sekteye uğratıyor.

ONS ALTIN YÜKSELİYOR, DOLAR ENDEKSİ​ GERİLİYOR

Jeopolitik risklerin artışıyla birlikte güvenli liman olarak bilinen altına olan talep de arttı. Ons altın, 3,5 yılın en kötü performansının ardından toparlanma çabası gösteriyor ve 2.656 doları aştı. Dolar endeksi ise geçen haftaki zirvesinden gerileyerek 106,6 seviyelerine indi.

DOLAR/TL KURUNDA SON DURUM

Türkiye’de döviz piyasası, Trump’ın zaferiyle şekillenen fiyatlamalar ve artan jeopolitik riskler​ arasında dalgalanıyor. Trump’ın politikalarını hangi hızla ve ne ölçüde uygulayacağı, piyasanın yönünü belirleyecek. Ekonomistler, başlangıçta doların değerli kalmasını beklerken, ilerleyen dönemde değerinin azalacağını öngörüyorlar. Bu sebeple, dolar/TL kuru için ılımlı bir yukarı hareketin süreceği düşünülüyor ve bugünlerde dolar/TL kuru 34,50 civarında işlem görmekte. Euro/TL ise 36,46 TL seviyelerinde.

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

21 Kasım 2024 itibarıyla Kapalıçarşı’da 22 ayar gram altın 3.141 TL’den satılıyor. 24 ayar gram altının fiyatı ise 3.265 TL. Çeyrek altın 5.287 TL’den alıcı bulurken, Cumhuriyet altınının fiyatı ise 21.368 TL seviyesinde.

İSLAM MEMİŞ’İN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için yıl sonu tahminlerini ve piyasa analizlerini paylaştı. Altın fiyatlarının ons altından destek alarak yükseldiğini hatırlatan Memiş, yeni yılda altının bir destekçi daha bulacağını ve yükselişe devam edeceğini dile getirdi. Uzman isim altının ons fiyatı için, “Ons altın 2645 dolarda. Yükseliş isteği devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 2.537 dolardı. O dönemde 'Altın benim paramla ucuz değil, bedava' demiştim. Bir hafta içinde ons altında 100 doların, gram altında ise 150 liranın üzerinde bir getiri sağlandığını görünce bu söylemin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Kısa vadede 2580-2680 dolar bant aralığını takip ediyorum. Aralık ayı itibarıyla yükseliş yönlü beklentim devam ediyor. Yılı 2700 doların üzerinde tamamlayabiliriz. 2025 için 3000-3500 dolar beklentimizde bir değişiklik yok. Altın tarafında tam gaz yola devam ediyoruz" yorumunda bulundu.

GRAM ALTIN FİYATI TAHMİNİ

Gram altın fiyatlarının yıl boyunca ons altından aldığı destekle yükselmeye devam edeceğini öngören Memiş, gram altın için 3.050-3.100 TL aralığını bekliyor. Yıl sonunda gram altının 3.000-3.500 TL seviyelerinde işlem görmesi bekleniyor.

DOLAR VE DÖVİZ KURLARINA İLİŞKİN BEKLENTİLER

Memiş, uluslararası piyasalarda doların değer kazanırken, Türkiye’de doların yatay bir seyir izlediğini ve bunun baskılanan bir piyasaya neden olacağını belirtti. Bu baskı ortadan kalkarsa, dolardan destek alan diğer tüm varlıkların yukarı yönlü hareket edebileceği ifade ediliyor. Euro/dolar paritesinde ise kar satışları gözlemleniyor ve Trump’ın başkanlık döneminde Avrupa için özel vergi uygulamaları gibi ekonomik baskıların gündeme gelebileceği öngörülüyor. Bu durumun euro üzerinde baskı oluşturabileceği düşünülüyor.