İslam Memiş'ten gram altın yatırımcısına kritik uyarı: "Her şeyinizi kaybedebilirsiniz"

04 Kasım 2024 09:35 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 09:56

Gram altın yatırımcıları için yeni hafta, piyasalarda sürprizleri de beraberinde getirebilir. Özellikle ABD seçimlerinin sonucu, küresel piyasalarda dalgalanmalara neden olabilir. Seçim sonuçları, ekonomik politikalar ve para politikaları üzerinde doğrudan etkili olacak. Ekonomist İslam Memiş, son köşe yazısında gram altın yatırımcısının neyi takip etmesi gerektiğini ve gram altın almak için doğru zamanı açıklarken altın yatırımcılarına uyarılarda bulundu.

Finansal analist İslam Memiş, TV 100'de yazdığı köşe yazısında altın, dolar ve euro ile sözlerine başlayarak yeni haftayı değerlendirdi. Her fırsatta söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını belirten Memiş, "Kısa vadeli ve kaldıraçlı işlem yapanlar dikkat, her şeyinizi kaybedebilirsiniz" dedi. "Sert bir haftaya hazır olun!" diyerek sözlerine başlayan Ekonomist İslam Memiş, TV 100'deki köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

İSLAM MEMİŞ YURT İÇİ VE YURT DIŞI PİYASALARI DEĞERLENDİRDİ

Hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda bu hafta volatilite oldukça yüksek olacak. Özellikle kısa vadeli ve kaldıraçlı işlem yapanlar dikkat, her şeyinizi kaybedebilirsiniz! Yurt içi piyasalarda Ekim ayı enflasyon verisi, yurt dışı piyasalarda ABD seçimleri ve FED'in faiz kararını takip edeceğiz.

Pazartesi =TÜİK Ekim ayı enflasyon verisi

Salı = ABD Seçimleri

Perşembe= FED faiz kararı

ABD seçimleri çok çetin geçiyor. Kimin ABD'nin 60. Başkanı olacak belli değil. Amerika Merkez Bankası (FED), 25 baz puanlık faiz indirimine hazırlanıyor. Cuma akşamı Türkiye'nin kredi görünüm notu arttı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standart & Poors (S&P), Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltti. Görünüm durağan. S&P, böylece Türkiye'nin kredi notunu bu yıl ikinci kez artırdı. Açıklamada TCMB'nin sıkı duruşunun Türk yetkililerinin lirayı istikrara kavuşturmasını, enflasyonu düşürmesini ve finansal sistemde dolarizasyonun azalmasını sağladığı belirtildi. Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülke Türkiye oldu. Bakalım bu not artırımının etkisini borsa da görecek miyiz?

Para piyasalarında bu haftanın özelinde takip edeceğim bant aralıkları şöyle;

Bist100 endeksi:

8 bin 885 puan seviyesinden haftayı tamamlamıştı.

8 bin 800-9 bin 200 puan aralığı geçerliliğini koruyor.

Bu bant aralığını takip etmeye devam.

Normal şartlarda not artırım haberinin etkisiyle pozitif bir hafta geçirmesi gerekiyor.

Döviz kurları:

Dolar/TL 34,30 lira, avro/TL 37,19 lira seviyesinden kapanış yapmıştı.

Serbest piyasalarda daha ucuz bir kur bulmak mümkün.

Döviz kurlarında genel beklentim yukarı yönlü olduğundan düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum.

Ancak Euro'nun dolara kıyasla ucuz kaldığını anımsatmak isterim.

EUR/USD paritesi;

1,0834 seviyesinden kapanış yapmıştı.

1,0750-1,0950 aralığını takip edeceğim.

1,08'in altını ucuz görmeyi sürdüreceğim.

Yıl sonu öngörümde bir değişiklik yok, 1,1250-1,13 aralığında yılı tamamlayabiliriz.

Ons altın (xau/usd);

Bu hafta yine geniş bant aralığında dalgalanabilir.

Hem ABD seçimleri hem de FED.

Ondan sebep geniş bant aralığına odaklanmakta fayda var.

Bu hafta 2 bin 698-2 bin 752 dolar aralığını takip edeceğim.

Gram altın yatırımcısı yine ons'u takip etmeye devam.

Ons nereye gram oraya.

Ons gümüş (xag/usd);

32,45 dolar seviyesinden kapanış yaptı.

35 seviyesinin üzerinden başlayan kar satışları güzeldi.

Rasyo yeniden 84,33 seviyesine yükseldi.

Açık pozisyonu olanlar yüzde 50 alım yapması bana mantıklı geliyor.

31,80-33,50 dolar aralığını takip edeceğim.

Gram gümüş yatırımcısı yine ons'u takip etmeye devam.

Ons nereye gram oraya.

Bitcoin (BTC);

Bu hafta en çok onlar kendini korumalı. Ya zengin olacaklar ya da fakir. Kripto para yatırımcıları Trump'a umut bağladı. Kazansın diye dua ediyorlar. Geçen hafta oldukça fazla uyardım. 71 bin dolar seviyesinin üzerindeyken "68 bin 500 devamında 63 bin 500 dolar destek seviyeleri var, dikkat edin" uyarılarımı anımsat isterim. Seçim sonuçlarına göre çok sert dalgalanmasını bekliyorum. 50-80 bin dolar aralığına odaklanmalı. Evet yanlış okumadınız, her ikisi de olabilir. Sadece bahane bekliyor! ABD seçim sonuçları trendi belirler.