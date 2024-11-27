Altın almak için bekleyenler dikkat! İslam Memiş'ten "kusursuz fırtına" uyarısı

27 Kasım 2024 11:08 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 11:20

Son dönemde yatırımcılar, özellikle altın fiyatları ve Dolar/TL kuru gibi ekonomik gelişmeleri yakından takip ediyor. Finans analisti İslam Memiş, Borsa İstanbul, gram altın, dolar ve euro için yaptığı tahminlerle yine dikkatleri üzerine çekti. Aralık ayı için "kusursuz fırtına" uyarısı yapan Memiş, altın fiyatlarının yükselişine devam edeceği öngörüsünü paylaşırken, döviz piyasasında da dalgalanmanın süreceğini vurguladı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş​, YouTube​ videosunda "Alım zamanı geldi mi?" başlığı altında Borsa İstanbul​, döviz fiyatları, ons altın, gram altın, ons gümüş ve gram gümüş üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

BORSA İSTANBUL DEĞERLENDİRMESİ

Borsa İstanbul için iyimser beklentilerinin devam ettiğini belirten Memiş, 9400-10000 puan aralığını izlediğini ve Kasım sonuna kadar 10000 direncinin önemli olduğunu vurguladı. Düşüşlerin kalıcı olmayacağını söyleyen Memiş, Mart ayında borsanın 12 bin puana ulaşabileceğini tahmin etti. Ayrıca, bu hafta 9600 puan seviyesinin üzerinde bir kapanış beklediğini ve küresel borsalardaki genel iyimserlik ile birlikte kısa vadede 9400-9800 puan aralığının takip edileceğini ifade etti.

YATIRIMCI DOLAR MI YOKSA EURO MU ALMALI?

Dolar/TL kuru hakkında, doların değer kazandığını ve dolar endeksinin yükselişiyle birlikte kurun 34.64 seviyesine kadar çıktığını söyledi. Ancak, serbest piyasalarda daha ucuz döviz bulunduğunu belirten Memiş, Aralık ayında euro/dolar paritesinin yukarı yönlü hareket etmeye devam edeceğini tahmin etti. Dolar mı yoksa euro mu tercih edilmesi gerektiği sorusuna euro'nun daha ucuz olduğunu belirterek cevap verdi.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI DEĞERLENDİRMESİ

İslam Memiş, ons altın​ için kısa vadeli düşüş beklentisi olduğunu ve teknik olarak 2640 dolara kadar gerileme yaşanabileceğini belirtti. Haftanın ilerleyen günlerinde ons altının 2620 dolara kadar düşebileceğini, ancak bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşündüğünü ifade etti. Geçtiğimiz dönemde yaşanan jeopolitik gerilimlerin azalmasının altın ve gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturduğuna vurgu yapan Memiş, düşüşlerin ardından altının 2580-2680 dolara kadar gerileyebileceğini öngördü. Gram altın fiyatlarıyla ilgili de, ons altındaki hareketlere paralel olarak bir düşüş yaşandığını ve bu seviyelerde alım için uygun fırsatlar sunulduğunu belirtti.

ALTIN FİYATLARINDA ARALIK AYINA DİKKAT ÇEKTİ

Memiş, ons gümüşte 30.20 dolar seviyesinin destek olarak takip edileceğini ve 32.20-32.30 dolar aralığında da satış baskılarının devam edeceğini söyledi. Ayrıca, gümüşteki fiyat gerilemelerinin kısa vadeli olduğunu ve gelecekte alım fırsatları oluşturabileceğini vurguladı. Son olarak, dünya genelinde savaşların bitme ihtimalinin zayıf olduğunu ve merkez bankalarının fiziki altın alımlarına devam ettiklerini belirten Memiş, küresel ekonomik krizlere karşı kırılganlık bulunduğunu, Aralık ayında piyasalarda bir değişim olabileceğini tahmin etti. Yurt içinde ise siyaset ve jeopolitik gerilimlerin ön planda olacağına dikkat çekti.