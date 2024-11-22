Türkiye'de altın fiyatları neden pahalı? İslam Memiş merak edilen soruyu cevapladı!

22 Kasım 2024 09:13 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 09:42

Kapalıçarşı’da altın fiyatları ve döviz kurlarında son günlerde yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini çekiyor. Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının Türkiye’de neden yüksek olduğunu TGRT Haber ekranlarında değerlendirirken, altın ve döviz yatırımları için öngörülerini paylaştı.

Altın fiyatları, Kasım​ ayı başında gösterdiği zayıf performansın ardından toparlanma belirtileri göstermeye başladı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin yanı sıra, jeopolitik gerilimlerin artışı yatırımcıların güvenli liman arayışını tetikledi. Uzmanlar, bu dönemi üç aşamalı bir süreç olarak değerlendiriyor; hızlı fiyatlanma, dengelenme ve ekonomik gelişmelerin etkisine odaklanma. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi arenadaki etkisinin yankıları, piyasalarda fiyat hareketlerini etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Trump’ın zaferi sonrası hızla fiyatlanan piyasalarda şu anda dengelenme aşamasına geçilmiş durumda. Ancak, artan jeopolitik riskler, bazı aksaklıklara neden oluyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCILARA TAVSİYE

Türkiye’de altın fiyatlarındaki yükseliş, döviz kuru dalgalanmaları ve iç piyasa dinamikleri nedeniyle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Finans analisti İslam Memiş, bu artışın temel nedenlerini TGRT Haber ekranlarında değerlendirirken, yatırımcılara önerilerde bulundu. Memiş'e göre, döviz kurundaki hareketlilik ve iç piyasada altına olan yüksek talep, Türkiye'deki fiyatların küresel piyasalardan daha yüksek olmasına neden oluyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN NEDENLERİ

Memiş, özellikle Rusya-Ukrayna gerilimi gibi uluslararası gelişmelerin, piyasalarda ani dalgalanmalara neden olduğunu belirtti. Ayrıca, kısa vadeli alım-satım hareketlerinin ve yatırımcı​ taleplerinin altın fiyatlarını hızla yukarı çektiğini ifade etti. "Geçtiğimiz hafta boyunca altın fiyatlarında yoğun bir talep yaşandı ve bu da fiyatların hızlı bir şekilde yükselmesine neden oldu. Muhtemelen bu haftayı gram altında 3000 TL’nin üzerinde, ons altında ise 2600 dolar seviyesinin üstünde kapatacağız," dedi.

TÜRKİYE’DE ALTIN FİYATLARI​ NEDEN DAHA YÜKSEK?

Memiş, Türkiye’de altın fiyatlarının küresel piyasalardan daha yüksek olmasının temel nedenlerinden birinin, yaklaşık bir buçuk yıldır süregelen altın ithalat yasağı ve kota uygulamaları olduğunu vurguladı. Bu süreçte ithalatın sınırlandırılması, iç piyasada arz-talep dengesizliğine neden olarak fiyatların artmasına yol açtı. Kuyumculuk sektörü, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kamu bankalarına verdiği yetki sayesinde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışsa da, kota uygulamaları ve ithalat kısıtlamaları tamamen kaldırılmadığı için fiyat baskısı devam ediyor. Memiş, "Altın ithalat yasağı başladığında 1 kilogram külçe altında 3000 dolarlık işçilik maliyeti oluştu ve bu maliyet hala fiyatlara yansıyor” diye ekledi.

İSLAM MEMİŞ’İN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için yıl sonu tahminlerini ve piyasa analizlerini paylaştı. Altın fiyatlarının ons altından destek alarak yükseldiğini hatırlatan Memiş, yeni yılda altının bir destekçi daha bulacağını ve yükselişe devam edeceğini dile getirdi. Uzman isim altının ons fiyatı için, “Ons altın 2645 dolarda. Yükseliş isteği devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 2.537 dolardı. O dönemde 'Altın benim paramla ucuz değil, bedava' demiştim. Bir hafta içinde ons altında 100 doların, gram altında ise 150 liranın üzerinde bir getiri sağlandığını görünce bu söylemin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Kısa vadede 2580-2680 dolar bant aralığını takip ediyorum. Aralık ayı itibarıyla yükseliş yönlü beklentim devam ediyor. Yılı 2700 doların üzerinde tamamlayabiliriz. 2025 için 3000-3500 dolar beklentimizde bir değişiklik yok. Altın tarafında tam gaz yola devam ediyoruz" yorumunda bulundu.

İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Gram altın fiyatlarının yıl boyunca ons altından aldığı destekle yükselmeye devam edeceğini öngören Memiş, gram altın için 3.050-3.100 TL aralığını bekliyor. Yıl sonunda gram altının 3.000-3.500 TL seviyelerinde işlem görmesi bekleniyor.

YATIRIMCILAR NE YAPMALI?

Uzmanlar, özellikle güvenli liman olarak görülen altın yatırımlarının uzun vadede olumlu sonuçlar verebileceği ancak kısa vadeli dalgalanmalara hazırlıklı olunması gerektiği ifade ediliyor. Altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının politikaları doğrultusunda nasıl bir seyir izleyeceği, yatırımcılar tarafından yakından izlenmeye devam edecek.