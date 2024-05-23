İşletmeniz için özel avantajlar: Ticari kredi kartı seçenekleri

23 May 2024 13:56 - Güncelleme : 23 May 2024 13:58

Öncelikli olarak kişisel ve iş harcamalarınızı birbirinden ayırarak faaliyetlerinize uygun olan kart limitlerine başvurmalısınız. Böylece sorunsuz bir şekilde ticaretinize devam edebilir, sektörel rekabet ortamında geride kalmamak adına firmanızı güçlendirebilirsiniz.

Şirket için yapılacak harcamaları ticari kredi kartı sayesinde rahatlıkla takip edebileceğiniz için nakit para akışı sırasında meydana gelebilecek problemler de ortadan kalkar. Bunun yanı sıra belirli şartlara uyan harcamaların ardından işletmelerin özel kampanyalardan faydalanması da mümkündür. İş yerine nispeten yüksek ödemeler aracılığıyla alınacak ürünlerin kart üzerinden taksitlendirilmesi de çalışmalarınızın aksamamasına yardımcı olur.

Ticari Kredi Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşletmeniz için yapmanız gereken harcamaları karşılamak adına ticari kredi kartı almak istiyorsanız ilk olarak başvuru formunu eksiksiz biçimde doldurmalısınız. Ardından yeni başvurularda olduğu gibi bankanın halihazırda müşterisi olsanız dahi kart çeşitlerine göre istenebilecek bazı belgeleri temin etmelisiniz.

Kart taleplerinizin değerlendirmeye alınması için şirket türüne göre farklı işlemler yapmanız gerekebilir. Anonim, şahıs ve limited gibi şirket türleriyle beraber bankalar arasında da talepler değişkenlik gösterebilir. Gerekli koşulları sağlamanızın ardından gelir gider detayları, kredi puanı ve borç ödeme durumunuza göre banka tarafından analiz yapılır. Bankanın değerlendirmesinden hemen sonra kart alma ve limit belirleme konuları netleşecektir.

Ticari kredi kartı başvurusu yapmak için bankaların sunmuş oldukları ayrıcalıkları incelemeniz size ve işletmenize avantaj kazandırır. Akbank ticari kart fırsatlarını değerlendirerek firmanızın gelecek başarılarına imza atabilirsiniz. Başvuru şartları ve tüm detayları görmek için internet sitesine veya Akbank Mobil Uygulamasına giriş yapmanız yeterlidir.

Ticari Kredi Kartı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Hizmet politikaları gereği ticari kredi kart talebi için yapılan başvurular esnasında istenilen belgeler farklı olabilir. Genel olarak hazırlamanız gereken evraklar şunlardır:



• Kimlik belgesi

• İkametgâh

• Güncel vergi levhası

• İmza sirküleri

• Ticaret sicil gazetesi

• Esnaf sicil belgesi

• Faaliyet raporu

• Son döneme ait gelir ve gider tablosu

• Banka hesap hareketleri raporu

• Ticaret odası kaydı



Yukarıda bulunan belgeler, ticari kart başvurusunda bulunmanıza destek olur. Şirket ortaklarının olması durumunda onların da onaylarını ve bilgilerini içeren evrakları hazırlamanız gerekebilir. Bu sayede ticari kredi kartınızı alma ihtimaliniz de yüksek oranda artar.

Ticari Kredi Kartı Avantajları

Ticari kredi kartları, işletmeler için finansal yönetimden tasarrufa güvenlikten ödül programlarına kadar pek çok avantajı beraberinde getirir. İlk olarak ticari kredi kartları, işletmelerin nakit akışını düzenleme hususunda kritik bir rol oynar. Günlük harcamaların yönetilmesi sırasında likidite sağlamak, işletmenin harcamalarını kesintisiz bir şekilde sürdürebilmesi açısından oldukça önemlidir. Ayrıca ticari kredi kartlarının sunduğu esneklik, ani giderler ya da ekonomik açıdan dalgalanmaların yaşandığı dönemde işletmelerin mali açıdan daha dirençli olmasına olanak tanır.

Ticari kredi kartları, işletmelerin harcamalarını kolay bir şekilde yönetebilmelerine de yardımcı olur. Detaylı harcama raporları ve çevrim içi hesap yönetimi sayesinde işletme sahipleri ve muhasebe yapılan tüm harcamaları anlık olarak takip edebilir. Bu sayede bütçe planlaması ve analizler daha sağlıklı ve doğru bir şekilde yapılmış olur.

Güvenlik de ticari kredi kartlarının önemli bir avantajıdır. Nakit taşımak yerine kredi kartı kullanmak, hırsızlık ve kayıp gibi riskleri ortadan kaldırır. Ayrıca pek çok ticari kart, dolandırıcılığa karşı ekstra bir koruma sağlayarak şüpheli işlemler anında tespit edilmesine yardımcı olur. Tüm avantajlara ek olarak ticari kredi kartları, işletmelerin kredi geçmişini oluşturmasına ve itibarlarını güçlendirmesine katkıda bulunarak kredi notunu yükseltir. Bu sayede şirketler, büyüme ve gelişme hedeflerine kolay bir şekilde ulaşabilir.