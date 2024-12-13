İSPARK ücretlerine yüzde 115 zam gelmişti! İBB CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan’dan zamma ilişki açıklama

13 Aralık 2024 16:07 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 16:10

İBB CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, İSPARK ücretlerine yapılan yüzde 115’e varan zam iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek yeni zam oranlarını açıkladı. Zamların en yüksek olduğu bölgeler arasında Tarihi Yarımada ve Kadıköy dikkat çekiyor.

İSPARK ne kadar oldu? İBB'den şaşırtan hamle

İSPARK ne kadar oldu? İBB'den şaşırtan hamle

İstanbul’un otopark​ sorununa önemli ölçüde çözüm sunan İSPARK​, 2024 yılı için belirlenen zam​ oranlarıyla gündeme bomba gibi düştü. İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin Aralık ayı toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, otopark ücretlerinde değişiklikler yapıldı.

Anadolu Ajansı, İSPARK ücretlerine yüzde 115’e varan oranlarda zam yapıldığını iddia ederken, İBB CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, bu bilgilerin doğru olmadığını belirterek resmi oranları kamuoyuyla paylaştı.

TRAFİK SORUNUNU AZALTMAYI HEDEFLEYEN ZAMLAR

Özcan yaptığı açıklamada, "Kimi çevrelerin kamuoyu ile paylaştığı yanıltıcı veriler dikkate alınmamalıdır" ifadelerini kullandı. Özcan, özellikle Tarihi Yarımada ve Kadıköy gibi yoğun bölgelerde otopark ücretlerinde yapılan artışların, bölgedeki araç trafiğini azaltmayı hedeflediğini vurguladı. Ayrıca, bu bölgelerde ikamet eden vatandaşların otoparklardan indirimli faydalanabileceğini belirtti.

BÖLGE BAZLI ZAM ORANLARI

Özcan’ın paylaştığı verilere göre, İSPARK otoparklarındaki fiyat artış oranları bölgelere göre değişiklik gösteriyor:

1. Bölge (Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar): Ortalama fiyat artış oranı yüzde 49.07.

2. 2. Bölge (Ataşehir, Bakırköy, Bağcılar, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Esenler, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla, Ümraniye): Ortalama fiyat artış oranı yüzde 20.31.

3. 3. Bölge (Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli, Şile): Ortalama fiyat artış oranı yüzde 12.82.

Özellikle Tarihi Yarımada ve Kadıköy Rıhtım bölgesindeki 54 otoparkta, toplam 4.207 araç kapasiteli tesislerde yapılan fiyat artışı, yüzde 99.91 ile en yüksek seviyede oldu.

ZAM ORANLARI TEPKİ ÇEKTİ

Bu artışlar, özellikle İstanbul’un merkezi bölgelerinde yaşayan veya çalışan vatandaşlar arasında sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. İBB’nin trafik sorununu çözmeye yönelik bu politikası, otopark kullanıcıları tarafından dikkatle takip ediliyor.