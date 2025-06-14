İsrail-İran gerilimi altını uçurdu! İşte 14 Haziran 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın, İsrail'in İran'ı hedef alan saldırıların ardından alev aldı. Gram altın 4.328,41 liradan alıcı bulurken ons altın 3.432,85 dolar seviyesine yükseldi. İşte 14 Haziran 2025 çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları...
İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim piyasaları altüst etti. İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası, yatırımcılar güvenli liman olan altına yöneldi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 330 bin 63,5 lira, en yüksek 4 milyon 366 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı dün gün sonunda yüzde 1,9 artışla 4 milyon 366 bin lira oldu.
Serbest piyasada gram altın 4.328,41'den, çeyrek altın ise 7.223,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 14 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 4.322,05
Satış 4.328,41
Alış 7.024,00
Satış 7.223,00
Alış 14.048,00
Satış 14.446,00
Alış 28.013,00
Satış 28.762,00
Alış 3.427,88
Satış 3.432,85