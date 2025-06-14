İsrail-İran gerilimi altını uçurdu! İşte 14 Haziran 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim piyasaları altüst etti. İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası, yatırımcılar güvenli liman olan altına yöneldi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 330 bin 63,5 lira, en yüksek 4 milyon 366 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı dün gün sonunda yüzde 1,9 artışla 4 milyon 366 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.328,41'den, çeyrek altın ise 7.223,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

İşte 14 Haziran 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

14 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.322,05

Satış 4.328,41

14 HAZİRAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.024,00

Satış 7.223,00

14 HAZİRAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 14.048,00

Satış 14.446,00

14 HAZİRAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 28.013,00

Satış 28.762,00

14 HAZİRAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.427,88

Satış 3.432,85