İsrail-İran gerilimi tırmandı: Uçakların rotası değişti: İşte yeni yol

Dünya kamuoyunun gözü bir kez daha Orta Doğu'ya çevrildi. İsrail ile İran arasındaki gerilim, son gelişmelerle birlikte çatışma boyutuna ulaştı. Bölgedeki bu kritik gelişmeler hem siyasi hem de ekonomik dengeleri sarsarken, önümüzdeki süreçte yaşanabilecek gelişmeler de merakla takip ediliyor.

İsrail, İran’ın nükleer kapasiteye ulaşmasını engellemek amacıyla saldırılarını artırdığını duyurdu. Bu saldırılarda bazı üst düzey İranlı yetkililerin hedef alındığı ve hayatını kaybedenler olduğu açıklandı.

İRAN VE IRAK HAVA SAHALARINDA GÜVENLİK KRİZİ

Gerilimin tırmanmasıyla birlikte Irak, güvenlik gerekçesiyle hava sahasını geçici olarak kapattı. İran üzerinde ise İsrail bağlantılı askeri unsurların bulunması ve devam eden saldırılar nedeniyle hava yolları uçuş güvenliği açısından bu rotayı tercih etmiyor.

ROTALAR YENİDEN ÇİZİLİYOR

Çatışma ortamı, sadece yolcu taşımacılığını değil, küresel ticaretin bel kemiği olan hava kargo taşımacılığını da doğrudan etkiledi. Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden kalkan ve Avrupa ile Amerika'ya sefer düzenleyen havayolu şirketleri, riskli bölgeden uzaklaşmak için güzergahlarını değiştirmeye başladı.

Eskiden İran ve Irak üzerinden geçerek Türkiye’ye ulaşıp buradan Avrupa ya da ABD’ye yönelen uçuşlar, artık Suudi Arabistan’ın kuzeyine yöneliyor. Bu yeni güzergah, Ürdün’ün güneyinden Mısır’ın kuzeydoğusuna uzanıyor ve sonrasında Türkiye ya da Yunanistan hava sahasını kullanarak yeniden ana rotaya bağlanıyor.

Bu değişiklik, yolculuk sürelerini ve maliyetleri etkileyebileceği gibi, küresel hava taşımacılığı zincirinde yeni bir denge arayışını da beraberinde getiriyor.