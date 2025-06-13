Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

İsrail-İran gerilimi tırmandı: Uçakların rotası değişti: İşte yeni yol

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından havacılık sektöründe dengeler altüst oldu. Uçuş rotaları değişti, yolcu ve kargo taşımacılığında yeni güzergâhlar öne çıktı. İşte yeni yol haritası…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail-İran gerilimi tırmandı: Uçakların rotası değişti: İşte yeni yol
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 09:25

Dünya kamuoyunun gözü bir kez daha Orta Doğu'ya çevrildi. İsrail ile İran arasındaki gerilim, son gelişmelerle birlikte çatışma boyutuna ulaştı. Bölgedeki bu kritik gelişmeler hem siyasi hem de ekonomik dengeleri sarsarken, önümüzdeki süreçte yaşanabilecek gelişmeler de merakla takip ediliyor.

İsrail, İran’ın nükleer kapasiteye ulaşmasını engellemek amacıyla saldırılarını artırdığını duyurdu. Bu saldırılarda bazı üst düzey İranlı yetkililerin hedef alındığı ve hayatını kaybedenler olduğu açıklandı.

İsrail-İran gerilimi tırmandı: Uçakların rotası değişti: İşte yeni yol

İRAN VE IRAK HAVA SAHALARINDA GÜVENLİK KRİZİ

Gerilimin tırmanmasıyla birlikte Irak, güvenlik gerekçesiyle hava sahasını geçici olarak kapattı. İran üzerinde ise İsrail bağlantılı askeri unsurların bulunması ve devam eden saldırılar nedeniyle hava yolları uçuş güvenliği açısından bu rotayı tercih etmiyor.

İsrail-İran gerilimi tırmandı: Uçakların rotası değişti: İşte yeni yol

ROTALAR YENİDEN ÇİZİLİYOR

Çatışma ortamı, sadece yolcu taşımacılığını değil, küresel ticaretin bel kemiği olan hava kargo taşımacılığını da doğrudan etkiledi. Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden kalkan ve Avrupa ile Amerika'ya sefer düzenleyen havayolu şirketleri, riskli bölgeden uzaklaşmak için güzergahlarını değiştirmeye başladı.

İsrail-İran gerilimi tırmandı: Uçakların rotası değişti: İşte yeni yol

Eskiden İran ve Irak üzerinden geçerek Türkiye’ye ulaşıp buradan Avrupa ya da ABD’ye yönelen uçuşlar, artık Suudi Arabistan’ın kuzeyine yöneliyor. Bu yeni güzergah, Ürdün’ün güneyinden Mısır’ın kuzeydoğusuna uzanıyor ve sonrasında Türkiye ya da Yunanistan hava sahasını kullanarak yeniden ana rotaya bağlanıyor.

Bu değişiklik, yolculuk sürelerini ve maliyetleri etkileyebileceği gibi, küresel hava taşımacılığı zincirinde yeni bir denge arayışını da beraberinde getiriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
BİSAM açıkladı! Asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark bin 511 lira
İran'dan İsrail ve ABD'ye intikam mesajı: Bedeli çok ağır olacak
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.