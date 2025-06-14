İsrail İran'a saldırdı! Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 14 Haziran 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İstanbul
İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla küresel piyasalarda risk arttı. Dolar 39,5850 lira, euro ise 45,6681 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki sterlin ne kadar oldu? İşte 14 Haziran 2025 döviz kurları...
İsrail’in İran'a yönelik saldırıları ve bölgede tırmanan tansiyon küresel piyasaları karıştırdı. Bu gelişmeyle yatırımcılar dolar, euro ve sterlin fiyatlarını yakından takip ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 39,5850 liradan, euro 45,6681 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 14 Haziran 2025 güncel döviz kurları...
Alış 38,8488
Satış 39,5850
Alış 44,8721
Satış 45,6681
Alış 52,7020
Satış 53,6762