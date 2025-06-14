İsrail İran'a saldırdı! Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 14 Haziran 2025 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

İsrail ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla küresel piyasalarda risk arttı. Dolar 39,5850 lira, euro ise 45,6681 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki sterlin ne kadar oldu? İşte 14 Haziran 2025 döviz kurları...