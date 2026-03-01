Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

İsrail saldırıları sonrası Mısır'dan doğal gaz kararı

ABD-İsrail ve İran üçgeninde başlayan savaş doğal gaz ve petrol piyasasını derinden etkiledi. Mısır, bölgedeki askeri saldırılar nedeniyle İsrail'den doğal gaz tedarikinin durdurulduğunu duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail saldırıları sonrası Mısır'dan doğal gaz kararı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 00:43
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 00:45

, ’e yönelik yeni füze saldırıları düzenledi. ABD ve İsrail ise İran'da belirlenen hedeflere yönelik saldırını sürdürüyor.

İsrail saldırıları sonrası Mısır'dan doğal gaz kararı

DOĞAL GAZ KARARI

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın da misillemede bulunmasının ardından yerel basında "İsrail'den tedarikinin durdurulduğu" yönünde çıkan haberlere ilişkin Petrol Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, son askeri saldırılar ile bunların yansımalarının ve borular kanalıyla Doğu Akdeniz'den gelen doğal gaz tedarikinin durdurulması konusunun yakından takip edildiği kaydedildi.

İsrail saldırıları sonrası Mısır'dan doğal gaz kararı

1,1 MİLYAR METREKÜP

Bakanlığın 2025 yılı boyunca LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) kapasitesini artırmak ve tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek için çalıştığına işaret edilen açıklamada, bakanlığın alternatif kaynakları olduğu yönünde vatandaşlara güvence verildi. Akışı durdurulan doğal gaz miktarının 1,1 milyar metreküp olduğu tahmin ediliyor.

İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahalarından Leviathan'ın ortaklarından "NewMed" enerji şirketi tarafından 7 Ağustos 2025'te yapılan açıklamada, Mısır'la 35 milyar dolar değerinde doğal gaz ihracat anlaşması imzalandığı duyurulmuştu.

İsrail saldırıları sonrası Mısır'dan doğal gaz kararı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ile İsrail İran'a saldırdı! Hamaney'in durumuyla ilgili açıklama geldi
ETİKETLER
#İsrail
#mısır
#iran
#doğal gaz
#Enerji Güvenliği
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.