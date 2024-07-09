İsrail'in katliamları Brent petrolü tetiklemişti! Ateşkes ihtimali fiyatları düşürdü! İşte güncel akaryakıt fiyatları

09 Temmuz 2024 11:48 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 11:56

Altın düştü gözler yeniden dolar kurunda! 9 Temmuz dolar, euro, sterlin ve döviz kurları belli oldu

Altın düştü gözler yeniden dolar kurunda! 9 Temmuz dolar, euro, sterlin ve döviz kurları belli oldu

Petrol fiyatları için 3 kurumdan 3 farklı tahmin! Piyasaları hareketlendirecek rakamlar belli oldu

Petrol fiyatları için 3 kurumdan 3 farklı tahmin! Piyasaları hareketlendirecek rakamlar belli oldu

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Dün 86,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,75 dolardan kapatmıştı. Saat 11.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 düşerek 85,39 dolara kadar geriledi.

ATEŞKES İHTİMALİ FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirecek ateşkes ihtimali petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Esir takası konusunda anlaşmaya varılmasıyla birlikte, ateşkesin sağlanması amacıyla önümüzdeki günlerde Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Tel Aviv ile Hamas arasında dolaylı müzakerelerin yeniden başlaması bekleniyor.

NETANYAHU MÜZAKERELERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ ARTIYOR

İşgalci İsrail'in heyeti, esir takası müzakereleri ve Refah Sınır Kapısı'nın idaresi ile ilgili görüşmelere katılmak için dün Mısır'a gitti. Hamas ise, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmak için anlaşmaya varmak adına olumlu ve esnek bir tavır sergilediklerini, ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakerelerin önündeki engelleri artırdığını ifade etti.

PİYASALARIN GÖZÜ FED BAŞKANINDA

Dünyanın en fazla petrol tüketen ülkesi olan ABD'de geçen hafta açıklanan veriler, ekonomik yavaşlamanın sürdüğünü ve talebin azaldığını gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) gelecekteki adımlarına dair belirsizlik sürerken, uzmanlar bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını dikkatle izleyecek. Perşembe günü açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı gözlemleniyor.

BERYL KASIRGASI DA FİYATLARI TETİKLEDİ

Öte yandan, piyasa oyuncuları Karayipler'i etkisi altına alan Beryl Kasırgası'nın petrol arzına etkilerini yakından takip ediyor. ABD'nin Teksas kıyılarına "kategori 1" şiddetinde ulaşan Beryl Kasırgası nedeniyle 1 milyondan fazla hane ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Kasırga'dan dolayı ABD'de bazı limanların kapatılabileceği endişesi de fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Limanların kapanması, ham ve sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını, rafinerilere petrol sevkiyatını ve bu tesislerden motor yakıtı teslimatını geçici olarak durdurabilir.

Brent petrolde teknik olarak 86,60 ile 87,96 dolar aralığının direnç, 84,72 ile 83,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 44.80 TL

Motorin: 44.73 TL

LPG: 22.94 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 44.67 TL

Motorin: 44.63 TL

LPG: 22.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 45.70 TL

Motorin: 45.69 TL

LPG: 22.94 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 46.10 TL

Motorin: 46.10 TL

LPG: 22.64 TL