İsrail'in katliamları Brent petrolü tetiklemişti! Ateşkes ihtimali fiyatları düşürdü! İşte güncel akaryakıt fiyatları
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamlar dünya piyasasını da altüst etmişti. Saldırıların ardından Brent petrolün fiyatı yükselirken son dönemde ateşkes ihtimali piyasayı rahatlattı. Brent petrolün varili, güne yüzde 0,03 azalışla 85,72 dolardan başladı.
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Dün 86,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,75 dolardan kapatmıştı. Saat 11.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 düşerek 85,39 dolara kadar geriledi.
ATEŞKES İHTİMALİ FİYATLARI DÜŞÜRDÜ
İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirecek ateşkes ihtimali petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Esir takası konusunda anlaşmaya varılmasıyla birlikte, ateşkesin sağlanması amacıyla önümüzdeki günlerde Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Tel Aviv ile Hamas arasında dolaylı müzakerelerin yeniden başlaması bekleniyor.
NETANYAHU MÜZAKERELERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ ARTIYOR
İşgalci İsrail'in heyeti, esir takası müzakereleri ve Refah Sınır Kapısı'nın idaresi ile ilgili görüşmelere katılmak için dün Mısır'a gitti. Hamas ise, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmak için anlaşmaya varmak adına olumlu ve esnek bir tavır sergilediklerini, ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakerelerin önündeki engelleri artırdığını ifade etti.
PİYASALARIN GÖZÜ FED BAŞKANINDA
Dünyanın en fazla petrol tüketen ülkesi olan ABD'de geçen hafta açıklanan veriler, ekonomik yavaşlamanın sürdüğünü ve talebin azaldığını gösterdi.
ABD Merkez Bankası (Fed) gelecekteki adımlarına dair belirsizlik sürerken, uzmanlar bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını dikkatle izleyecek. Perşembe günü açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı gözlemleniyor.
BERYL KASIRGASI DA FİYATLARI TETİKLEDİ
Öte yandan, piyasa oyuncuları Karayipler'i etkisi altına alan Beryl Kasırgası'nın petrol arzına etkilerini yakından takip ediyor. ABD'nin Teksas kıyılarına "kategori 1" şiddetinde ulaşan Beryl Kasırgası nedeniyle 1 milyondan fazla hane ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.
Kasırga'dan dolayı ABD'de bazı limanların kapatılabileceği endişesi de fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Limanların kapanması, ham ve sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını, rafinerilere petrol sevkiyatını ve bu tesislerden motor yakıtı teslimatını geçici olarak durdurabilir.
Brent petrolde teknik olarak 86,60 ile 87,96 dolar aralığının direnç, 84,72 ile 83,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
- Benzin: 44.80 TL
- Motorin: 44.73 TL
- LPG: 22.94 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 44.67 TL
Motorin: 44.63 TL
LPG: 22.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 45.70 TL
Motorin: 45.69 TL
LPG: 22.94 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 46.10 TL
Motorin: 46.10 TL
LPG: 22.64 TL