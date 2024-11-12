İşsizlik maaşı başvurusunda şaşırtıcı tablo: Gençlerin başvuru oranı dikkat çekti!

12 Kasım 2024 17:09 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 17:40

Ocak-Eylül döneminde işsizlik ödeneği için başvuran 100 kişiden 22’si 25-29 yaş grubundakilerden oluştu. 1 milyon 200 bin kişiden yalnızca yüzde 48’i maaş almaya hak kazanırken, başvurular arasındaki gençlerin oranı dikkat çekti.

Ekim ayı açık iş ve kayıtlı işsiz sayısı açıklandı! İşte en fazla işe yerleştirilen sektör ve meslek

Ekim ayı açık iş ve kayıtlı işsiz sayısı açıklandı! İşte en fazla işe yerleştirilen sektör ve meslek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz gün eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini yayınladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, eylülde bir önceki aya kıyasla 35 bin kişi artarak 3 milyon 100 bin kişi oldu.

EYLÜLDE İŞSİZLİK ORANI DEĞİŞMEDİ

İşsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 8.6 seviyesinde gerçekleşirken geçen yılın aynı ayına göre ise 0.5 puan azalış gösterdi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6.7, kadınlarda yüzde 12.3 olarak tahmin edildi.

Ocak-Eylül döneminde işsizlik ödeneği başvurusunda bulunan 1 milyon 200 bin kişiden büyük bir kısmı bu yardımı alamadı. Başvuranların yüzde 22’sini ise 25-29 yaş arasındaki genç işsizler oluşturdu.

İŞKUR VERİLERİNE GÖRE HER İKİ KİŞİDEN BİRİ ÖDENEK ALIYOR

İŞKUR verilerine göre, başvuran her iki kişiden sadece biri ödenek alabiliyor. Eylül ayında 138 bin 479 kişi işsizlik ödeneği başvurusunda bulundu, ancak bunlardan yalnızca 68 bin 212’si maaş alabildi. Yılın ilk dokuz ayında yapılan başvuruların sadece yüzde 48’i ödeneğe erişim sağladı.

Başvuruların büyük bir kısmı, 25-29 yaş arasındaki genç işsizlerden geliyor. Bu yaş grubunda 267 bin 214 kişi başvurdu, fakat yalnızca 115 bin 174 kişi ödenek alabildi. Ayrıca, 55 yaş üstü işsizlerin başvuruları da arttı.

55 YAŞ ÜSTÜ İŞSİZ SAYISI DİKKAT ÇEKTİ

Eylül ayında bu yaş grubunda 29 bin 258 kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı. 55 yaş üstü işsiz kadınlardan 28 bin 389’u İŞKUR’a kayıtlı, 1.638’i ise bir yıldan fazla süredir iş arıyor.

Erkek işsizlerde ise aynı yaş grubunda kayıtlı işsiz sayısı 39 bin 644’e, bir yıldan uzun süredir iş arayanların sayısı ise 2 bin 686’ya ulaştı.