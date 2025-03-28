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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

İşsizlik maaşı hesaplara geçiyor! Bayram öncesi nefes aldıracak ödeme

Geçtiğimiz günlerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı öncesinde işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin ödeneceğini duyurmuştu. Normalde her ayın 5'inde hesaplara yatırılan işsizlik maaşları bugün hesaplara geçiyor.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 10:07

İşsizlik maaşı alanlara müjde. Ramazan Bayramı dolayısıyla ayın 5'inde yatırıla işsizlik ödeneği ön tarihe çekildi. Hem işsizlik maaşı hem de kısa çalışma ödeneği 28 Mart Cuma günü (bugün) hesaplara yatacak. Bakan Vedat Işıkhan, işsizlik maaşı ödemelerinin bayram öncesinde yapılacağını geçtiğimiz günlerde belirtmişti. İşsiz vatandaşlar Ramazan Bayramı öncesinde maddi olarak rahat bir nefes alacak.

İŞSİZLİK MAAŞI ALANLARA MÜJDE

İşsizlik maaşları ve kısa çalışma ödeneği 28 Mart Cuma günü yatacak. Müjdeyi Bakan Vedat Işıkhan açıklamıştı. Hak sahipleri bayram öncesi ödeneklerine kavuşacak. Banka hesap bilgisi bulunmayan hak sahiplerinin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Zam miktarına bağlı olarak yeni yılda işsizlik maaşı da yeniden hesaplandı. Böylece en düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL'den 10 bin 332,43 TL'ye yükseldi.

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