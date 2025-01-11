İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurdu! 1532 memur alacak

11 Ocak 2025 13:10 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 13:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaptığı duyuruyla 1532 memur alacağını açıkladı. Alım, 785 itfaiye eri, 315 zabıta memuru ve 432 diğer unvanlardaki memur kadrosu için yapılacak. Peki, İBB'nin memur alımı ne zaman yapılacak? KPSS şartı aranıyor mu? Başvuru için hangi şartlar gerekiyor? İşte İBB'nin gerçekleştireceği memur alımlarıyla ilgili detaylar ve merak edilenler...

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İBB ve taksicilerin talep ettiği oran belli oldu

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İBB ve taksicilerin talep ettiği oran belli oldu

İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2025​ yılına ait memur alım ilanı yayımlandı. Başvurular, 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak. İBB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre çeşitli kadrolarda alımlar yapacak.

İşte bu alımlara dair tüm detaylar:

ALIM YAPILACAK KADROLAR

İBB​, şu kadrolar için memur alımı yapacak:

785 İtfaiye Eri

315 Zabıta Memuru

432 Farklı Unvanlarda Memur

Adaylar yalnızca bir kadroya başvuru yapabilecek ve değerlendirme, KPSS puanlarına göre yapılacak.

SINAV SÜRECİ VE ŞARTLAR

Alınacak adaylar, her kadro için belirlenen pozisyon sayısının beş katı kadar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve sınavlara çağrılacak. Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadroları için yazılı ve uygulamalı sınavlar düzenlenecek. Uygulamalı sınav öncesinde, adayların boy ve kilo ölçümleri yapılacak. Şartları taşımayan ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar sınavlara alınmayacak ve hakkında yasal işlem başlatılacak.

SINAV KATILIM LİSTESİ VE DUYURU TARİHİ

Sınava katılacak adayların listesi, 24 Şubat 2025 tarihinde İBB'nin resmi internet sitesinde ilan edilecek. Adaylar sınav giriş belgelerine e-Devlet üzerinden erişebilecekler.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurular, ilgili yönetmelikler doğrultusunda yapılacak ve kadrolara başvuracak adayların belirli niteliklere, KPSS puan türlerine ve taban puan şartlarına sahip olmaları gerekecek. Detaylı bilgiler ve başvuru kılavuzuna İBB'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

SINAVI KAZANANLAR İÇİN İLERLEYEN SÜREÇ

Adayların başvuru sürecinde belirlenen şartları dikkatle inceleyip işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamaları önemlidir. Başvurusu kabul edilen adaylar, ilerleyen aşamalar için sınav süreçlerine katılacak ve başarılı olmaları halinde İBB kadrolarında görev alacaklar.