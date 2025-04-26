İstanbul depremi sonrası Boğaz'daki yalılar tek tek satışa çıkıyor! Servet değerindeydi şimdi yüzüne bakan yok

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ve günlerdir süren artçı deprem fırtınası vatandaşlara büyük korku yaşatmaya devam ediyor. Durumdan sadece vatandaşlar değil, emlak piyasası da etkilendi. 2 gün içinde 5 yalı ilana çıktı. Sektör temsilcileri ise Boğaz sevdasının son bulduğunu aktardı.

Megakentte yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ve 3 gündür süren artçı sarsıntılar vatandaşları sokaklara döktü. İstanbullular günlerdir korkudan evlerine giremiyor, geceyi sokaklarda geçiriyor. Yaşananlardan sadece halkı değil, emlak piyasası da etkilendi.

Kıyı hattında oturan vatandaşlar konutlarını satışa çıkarmaya başladı. Deprem uzmanlarınn sahil şeridindeki yapıların zemin yumuşaklığı ve tuzlu suyun yapıya verdiği korozyon etkisi nedeniyle ciddi risk altında olduklarının altını çizmişti. Boğaz'ın iki yakasında yer alan yalıların deprem nedeni ile yıkılma ihtimalinin doğması konut sahiplerinin tedirgin olmasına neden oldu.

TARİHİ ESER STATÜSÜNDE

Uzmanlar 200 yıla dayanan bu yalıların günümüz mühendislik ve zemin dayanımı standartlarına uyumlu olmadığını ifade ediyor. Boğazda yaklaşık olarak 600 yalı bulunuyor ve çoğu tarihi eser statüsünde yer alıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Kahramanmaraş depremlerinden sonra İstanbul'un Boğaz'da yaşayan bazı yalı sahipleri konutları satışa çıkararak yalılarını terk etmeye başlamıştı. Bu satışlarla ise alıcı olarak Rus ve Araplar ilgilenmişti. Ancak 23 Nisan depreminden sonra da yabancı yatırımcıda da Boğaz'da yalı tedirginliğe neden oldu.

YALI FİYATLARINDA GERİLEME BEKLENİYOR

Gayrimenkul danışmanlarına göre, deprem sonrası lüks yalı satışlarında artış yaşandı. Sadece son iki haftada piyasa değeri milyar lirayı geçen 5 yalı satışa çıkarıldı. Satılık yalı ilanlarının sayısı gözle görülür şekilde yükseldi.

Emlak sektörü uzmanları yüksek gelire sahip kişilerin Bodrum, Alaçatı gibi yerlere yönelerek müstakil ve yeni binaları tercih ettiklerini ifade ediyor. Deprem korkusunun yaşanması nedeniyle milyar liralık yalılar ise cazibesiz hale gelmeye başladı, böylece yalı fiyatlarında bir gerileme olacağı öngörülüyor.