İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pide fiyatları belli oldu

Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar da pide fiyatlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Ankara'daki pide fiyatları açıklanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Halk Ekmek'te de ramazan pidesi fiyatları belli oldu.

HALK EKMEK'TE RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Halk Ekmek'te (İHE) pide fiyatını açıkladı.

350 gram ramazan pidesini 22,5 TL'den satışa sunulacak.