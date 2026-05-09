Ekonomi
Avatar
Editor
 Banu İriç

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın DHMİ'ye borcu var mı?

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, bazı basın yayın organlarında yer alan “DHMİ’ye borç” iddialarını yalanlayarak açıklama yayınladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 19:36
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 19:36

işletmecisi , bazı basın yayın organlarında yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmesine (DHMİ) borçlarının olup olmadığıyla ilgili açıklama yaptı.

İGA'nın DHMİ'ye 1 TL dahi borcu bulunmamaktadır.
Her yıl KDV dahil 1,1 milyar avro kira bedeli bir sonraki yılın ocak ayı sonunda ödenmektedir.
Haberlerde yer alan 53,7 milyar liralık tutar, 2025 yılı için tahakkuk eden ve 2026 Ocak ayında ödenen kira bedelinin Türk lirası karşılığıdır.
2025 yılına ilişkin 31 Ocak 2026 vadeli kira için fatura 7 Ocak 2026'da kesilmiş ve ödemesi 2026 başında vadesinden 1 hafta erken yapılmıştır.
OCAK AYININ SONUNDA ÖDENDİ

İGA'dan yapılan açıklamada, her yıl KDV dahil 1,1 milyar avro kira bedelinin bir sonraki yılın ocak ayı sonunda ödendiği belirtildi.

"İGA'NIN DHMİ'YE 1 TL DAHİ BORCU YOK"

Haberlerde yer alan 53,7 milyar liralık tutarın da 2025 yılı için tahakkuk eden ve 2026 yılının Ocak ayında ödenen kira bedelinin Türk lirası karşılığı olduğu aktarılan açıklamada, "2025 yılına ilişkin 31 Ocak 2026 vadeli kira için fatura 7 Ocak 2026 tarihinde kesilmiş, ödemesi ise İGA İstanbul Havalimanı tarafından 2026 başında 'vadesinden 1 hafta erken' yapılmıştır. İGA İstanbul Havalimanı'nın DHMİ'ye 1 TL dahi borcu bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

