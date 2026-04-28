Havalimanlarında yeni dönem: İnsansı robotlar iş başı yapıyor

Japonya Hava Yolları (Japan Airlines), giderek artan iş gücü eksikliğine insansı robotlar ile çözüm buldu. Tokyo'da yer ekiplerine destek olmak amacıyla robotların deneme süreci yakında başlıyor. Yılda 60 milyondan fazla yolcuya hizmet veren Haneda Havalimanı'nın apronunda, Unitree Robotics tarafından geliştirilen Çin üretimi insanımsı robotlar test ediliyor.

Interesting Engineering'in haberine göre, mayıs ayından itibaren robotlar, insan çalışanlarla yan yana görev alarak bagaj ve kargo taşıma işlemlerine yardımcı olacak. Kısa süre önce gerçekleştirilen bir medya tanıtımında kompakt bir insansı robot, uçağın yanındaki taşıma bandına dikkatlice kargo yerleştirdi.

Makine, çevredeki bir çalışana doğru el hareketi yaparak gerçek havalimanı koşullarındaki erken aşama koordinasyon becerilerini gözler önüne serdi.