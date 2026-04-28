Teknoloji
Havalimanlarında yeni dönem: İnsansı robotlar iş başı yapıyor

Japonya Hava Yolları, iş gücü açığını kapatmak amacıyla Haneda Havalimanı'nda insansı robotları test etmeye başlıyor. Unitree Robotics üretimi robotlar, bagaj ve kargo taşıma süreçlerinde yer ekipleriyle beraber çalışacak.

GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 17:38

Japonya Hava Yolları (Japan Airlines), giderek artan iş gücü eksikliğine insansı robotlar ile çözüm buldu. Tokyo'da yer ekiplerine destek olmak amacıyla robotların deneme süreci yakında başlıyor. Yılda 60 milyondan fazla yolcuya hizmet veren Haneda Havalimanı'nın apronunda, Unitree Robotics tarafından geliştirilen Çin üretimi insanımsı robotlar test ediliyor.

Japonya Hava Yolları, iş gücü eksikliğine insansı robotlarla çözüm buluyor ve Haneda Havalimanı'nda robotların yer ekibi desteği deneme süreci başlıyor.
Robotlar, Unitree Robotics tarafından geliştirilen Çin üretimi insansı robotlardır.
Mayıs ayından itibaren robotlar, insan çalışanlarla birlikte bagaj ve kargo taşıma işlemlerine yardımcı olacak.
Bir medya tanıtımında robot, uçağın yanındaki taşıma bandına dikkatlice kargo yerleştirdi.
Robot, havalimanı koşullarındaki koordinasyon becerilerini sergiledi.
Interesting Engineering'in haberine göre, mayıs ayından itibaren robotlar, insan çalışanlarla yan yana görev alarak bagaj ve kargo taşıma işlemlerine yardımcı olacak. Kısa süre önce gerçekleştirilen bir medya tanıtımında kompakt bir insansı robot, uçağın yanındaki taşıma bandına dikkatlice kargo yerleştirdi.

Makine, çevredeki bir çalışana doğru el hareketi yaparak gerçek havalimanı koşullarındaki erken aşama koordinasyon becerilerini gözler önüne serdi.

