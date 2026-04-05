İstanbul Havalimanı rekorlara doymuyor! Veriler açıklandı, Avrupa'da tek

İstanbul Havalimanı, 23-29 Mart tarihleri arasında günlük ortalama 1436 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

AVRUPA'DAKİ EN YOĞUN HAVALİMANI

EUROCONTROL tarafından yayımlanan 23-29 Mart dönemine ait “Avrupa Havacılık Raporu”na göre; İstanbul Havalimanı bu süreçte günlük ortalama 1436 uçuşla Avrupa’daki en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

EN FAZLA UÇUŞ AMSTERDAM'A

İstanbul Havalimanı’nı günlük ortalama 1280 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı, 1266 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı, 1261 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı ve 1230 uçuşla Madrid Barajas Havalimanı takip etti.