İstanbul Havalimanı rekorlara doymuyor! Veriler açıklandı, Avrupa'da tek

İstanbul Havalimanı rekor üstüne rekor kırıyor. Yayımlanan verilere göre; İstanbul Havalimanı 23-29 Mart tarihleri arasında günlük ortalama 1436 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Havalimanı, 23-29 Mart tarihleri arasında günlük ortalama 1436 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Havalimanı, 23-29 Mart tarihleri arasında Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
İstanbul Havalimanı, 23-29 Mart tarihleri arasında günlük ortalama 1436 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.
EUROCONTROL tarafından yayımlanan rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı'nı Amsterdam Schiphol Havalimanı, Londra Heathrow Havalimanı, Paris Charles de Gaulle Havalimanı ve Madrid Barajas Havalimanı takip etti.
AVRUPA'DAKİ EN YOĞUN HAVALİMANI

EUROCONTROL tarafından yayımlanan 23-29 Mart dönemine ait “Avrupa Havacılık Raporu”na göre; İstanbul Havalimanı bu süreçte günlük ortalama 1436 uçuşla Avrupa’daki en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

EN FAZLA UÇUŞ AMSTERDAM'A

İstanbul Havalimanı’nı günlük ortalama 1280 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı, 1266 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı, 1261 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı ve 1230 uçuşla Madrid Barajas Havalimanı takip etti.

HavalimanıGünlük Ortalama Uçuş Sayısı
İstanbul Havalimanı1280
Amsterdam Schiphol Havalimanı1266
Londra Heathrow Havalimanı1261
Paris Charles de Gaulle Havalimanı1230
Madrid Barajas Havalimanı1230
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
