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İstanbul Havalimanı yine rekor kırdı! Avrupa'nın en yoğun havalimanları açıklandı

Editör: Emir Yücel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ağustos 2024 17:09 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 17:10
İstanbul Havalimanı yine rekor kırdı! Avrupa&#039;nın en yoğun havalimanları açıklandı

İstanbul Havalimanı yeni bir rekora imza atarak günlük ortalamada Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Yayınlanan rapora göre İstanbul Havalimanı, Olimpiyatların düzenlendiği Paris'i de geride bıraktı.

İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL tarafından hazırlanan "29 Temmuz-4 Ağustos 2024" dönemi hava trafik istatistiklerine göre günlük ortalama bin 502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı yine rekor kırdı! Avrupa'nın en yoğun havalimanları açıklandı - 1. Resim

İstanbul Havalimanı ayrıca, Olimpiyatların düzenlendiği Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nı da geride bıraktı.

İstanbul Havalimanı yine rekor kırdı! Avrupa'nın en yoğun havalimanları açıklandı - 2. Resim

AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI OLDU

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) 29 Temmuz- 4 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki Avrupa Havacılık Raporunu yayımlandı.

İstanbul Havalimanı yine rekor kırdı! Avrupa'nın en yoğun havalimanları açıklandı - 3. Resim

Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı yine rekor kırdı! Avrupa'nın en yoğun havalimanları açıklandı - 4. Resim

İstanbul Havalimanı'nı sırasıyla, günlük ortalama bin 436 uçuşla Olimpiyatların düzenlendiği Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Paris Charles de Gaulle Havalimanı ve bin 427 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı izledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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