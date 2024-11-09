İstanbul Havalimanı zirveyi kimseye kaptırmadı! Bakan açıkladı: Yolcu sayısı 198 milyonu geçti

09 Kasım 2024 10:50 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 11:11

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarının Ekim ayı hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Uraloğlu, toplam yolcu sayısının transit yolcularla birlikte 20 milyon 986 bin 604’e ulaştığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün Ekim ayı hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Ekim ayında iç hatlarda 78 bin 590, dış hatlarda ise 80 bin 760 uçak trafiği gerçekleştiğini ve üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiğinin 197 bin 552’ye ulaştığını bildirdi. Ayrıca, iç hat yolcu sayısının 7 milyon 814 bin 353, dış hat yolcu sayısının ise 13 milyon 161 bin 534 olduğunu, toplam yolcu sayısının transit yolcularla birlikte 20 milyon 986 bin 604’e ulaştığını belirtti.

YOLCU SAYISI 198 MİLYONU GEÇTİ

Uraloğlu, Ekim ayı yolcu sayısının 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 4,5 arttığını ifade etti. Yine Ekim ayında havalimanlarında taşınan yük miktarı iç hatlarda 76 bin 580 ton, dış hatlarda 373 bin 508 ton olmak üzere toplamda 450 bin 88 ton olarak gerçekleşti.

2024 yılının ilk 10 ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 765 bin 784, dış hatlarda ise 749 bin 874 olarak gerçekleştiğini ve toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle birlikte 1 milyon 950 bin 53 olduğunu açıklayan Uraloğlu, bu rakamın 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 5,1 artış gösterdiğini belirtti. Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hatlarda 80 milyon 763 bin 881, dış hatlarda 117 milyon 347 bin 735 yolcuya hizmet verildiğini, toplam yolcu sayısının transit yolcularla birlikte 198 milyon 333 bin 102 olduğunu aktaran Bakan, bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 5,2, dış hatlarda yüzde 8,8, genel toplamda ise yüzde 7,2 arttığına vurgu yaptı. Aynı dönemde taşınan toplam yük miktarı, iç hatlarda 759 bin 310 ton, dış hatlarda 3 milyon 403 bin 34 ton olarak kaydedilerek, bir önceki yıla göre yüzde 10,9 artışla 4 milyon 162 bin 344 ton olarak gerçekleşti.

İSTANBUL HAVALİMANI ZİRVEDE

Bakan Uraloğlu, Ekim ayında İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 9 bin 803, dış hatlarda 32 bin 911 olmak üzere toplam 42 bin 714 uçak trafiği yaşandığını belirti. İç hat yolcu sayısının 1 milyon 443 bin 548, dış hat yolcu sayısının ise 5 milyon 428 bin 296 olduğunu ve toplam yolcu sayısının 6 milyon 871 bin 844’e ulaştığını belirten Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’ndaki yolcu trafiğinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3’lük artış yaşandığını söyledi. 2024’ün ilk 10 ayında ise iç hatlarda 100 bin 419, dış hatlarda 333 bin 784 olmak üzere toplam 434 bin 203 uçak trafiği gerçekleştiğini ve 67 milyon 530 bin 932 yolcuya hizmet verildiğini belirtti.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ekim ayında iç hatlarda 9 bin 105, dış hatlarda 11 bin 10 olmak üzere toplam 20 bin 115 uçak trafiği gerçekleşti. İç hat yolcu sayısı 1 milyon 603 bin 995, dış hat yolcu sayısı ise 1 milyon 876 bin 640 olarak kaydedilirken toplam yolcu sayısı 3 milyon 480 bin 635 oldu ve 2023 yılının aynı ayına göre %6 artış gösterdi. İlk 10 ayda ise iç hatlarda 92 bin 511, dış hatlarda 107 bin 953 olmak üzere toplam 200 bin 464 uçak trafiğine hizmet verildi.

TURİZM MERKEZLERİNDEKİ YOLCU SAYISI

Turizm merkezlerinde 2024 yılının ilk 10 ayında iç hatlarda 15 milyon 554 bin 996, dış hatlarda ise 40 milyon 359 bin 270 olmak üzere toplamda 55 milyon 914 bin 266 yolcuya hizmet verildi. Bu dönemde İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 9 milyon 854 bin 587, Antalya Havalimanı’nda 35 milyon 504 bin 351, Muğla Dalaman Havalimanı’nda 5 milyon 440 bin 614, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda 4 milyon 154 bin 250 ve Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda 960 bin 464 yolcuya hizmet verildi.