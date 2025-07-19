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 | İrem Çınar

İstanbul Havalimanı’ndan çifte zafer: Yine dünyanın en iyisi seçildi

İstanbul Havalimanı çifte başarıya imza attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşen bin 695 hava trafik hareketiyle açılışından bu yana en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşıldığını açıkladı. Uraloğlu ayrıca, havalimanının Travel And Leisure okurlarınca üst üste ikinci kez ‘Dünyanın En İyi Havalimanı’ seçildiğini belirtti.

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İstanbul Havalimanı’ndan çifte zafer: Yine dünyanın en iyisi seçildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 13:02
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 13:02

, 'nın hem operasyonel hem de uluslararası prestij açısından tarihi bir başarıya imza attığını açıkladı.

Havalimanının, 11 Haziran 2023'te UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle 1690 uçuşla kırılan rekoru geride bırakarak tarihi başarıya ulaştığına işaret eden Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'nda 18 Temmuz'da 1695 hava trafik hareketiyle açılışından bu yana en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşıldı. Bu rekorla İstanbul Havalimanı, Avrupa ve dünyadaki havacılık sektörünün en önemli aktörlerinden biri olmaya devam ediyor." dedi.

İstanbul Havalimanı’ndan çifte zafer: Yine dünyanın en iyisi seçildi

İSTANBUL HAVALİMANI İKİNCİ KEZ DÜNYANIN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın, operasyonel gücün yanında uluslararası alandaki itibarını da pekiştirdiğini belirterek, "Havalimanı, dünyanın önde gelen seyahat dergilerinden 'Travel and Leisure' tarafından düzenlenen 'Dünyanın en iyi 10 uluslararası havalimanı' anketinde üst üste ikinci kez zirvede yer aldı." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Havalimanı’ndan çifte zafer: Yine dünyanın en iyisi seçildi

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Her yıl milyonlarca okuyucunun oylarıyla belirlenen bu ankette İstanbul Havalimanı'nın bir kez daha tüm rakiplerini geride bırakmasının, ülkenin havacılık alanındaki vizyonunun ve hizmet kalitesinin dünyada ne denli takdir edildiğini gösterdiğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Travel and Leisure dergisi okurları tarafından erişim, güvenlik, check-in, yeme-içme alanlarıyla alışveriş ve tasarım gibi birçok başlıkta yapılan değerlendirmeler sonucu belirlenen ankette, İGA İstanbul Havalimanı, Changi Havalimanı (Singapur), Hamad Uluslararası Havalimanı (Katar), Zayed Uluslararası Havalimanı (BAE), Dubai Uluslararası Havalimanı (BAE), Hong Kong Uluslararası Havalimanı, Helsinki-Vantaa Havalimanı (Finlandiya), Haneda Havalimanı (Japonya), Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı (Hindistan) ve Seul Incheon Uluslararası Havalimanı (Güney Kore) havalimanlarını geride bırakarak birinci oldu."

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ETİKETLER
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#Travel And Leisure
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#Dünyanın En Iyi Havalimanı
#Travel And Leisure
#Ekonomi
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