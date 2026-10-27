Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 10:18

İstanbul iş dünyası bugün sandık başında

800 bini aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük ticaret odası olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) üyeleri, önümüzdeki 4 yıl boyunca kendilerini temsil edecek isimleri seçmek için bugün sandık başına gidiyor. İTO, üyelerinin Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde kurulan seçim alanına rahat ve kolay ulaşabilmesi için ring seferleri düzenliyor.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
İstanbul iş dünyası bugün sandık başında
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 10:18

'nın (İTO) gelecek 4 yıl görev yapacak Meclis ve Komite üyelerini belirleyecek seçimler bugün gerçekleştiriliyor.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul iş dünyası bugün sandık başında

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) gelecek 4 yıl görev yapacak Meclis ve Komite üyelerini belirleyecek seçimler bugün gerçekleştiriliyor.
Seçimler, 27 Ekim 2026 Salı günü 08.00-17.00 saatleri arasında Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nin 5, 6, 7 ve 8 No’lu salonlarında yapılıyor.
Toplam 620 üye (270'i Meclis Üyesi olmak üzere) 80 meslek komitesi için seçilecek.
İTO Başkanlık seçimi 4 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Üyelerin seçim alanına ulaşımı için ücretsiz ring seferleri düzenleniyor.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

İTO’nun 22. Dönem Meclis ve Komite üyelerinin belirleneceği seçimler, 27 Ekim 2026 Salı günü 08.00-17.00 saatleri arasında Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nin 5, 6, 7 ve 8 No’lu salonlarında gerçekleştiriliyor.

İstanbul iş dünyasının kullanacağı oylarla İTO’nun 80 meslek komitesinin 270’i Meclis Üyesi olmak üzere toplam 620 üyesi seçilecek. Oy kullanma işlemi toplam 303 sandıkta yapılacak. 

İTO BAŞKANLIK SEÇİMİ 4 KASIM’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK 

Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte bir sonraki aşama için seçim sandıkları bu kez 4 Kasım 2026 Çarşamba günü 09.00-12.00 saatleri arasında kurulacak.

Mazbatalarını alan Oda’nın Meclis Üyeleri, İTO’nun gelecek 4 yılına yön verecek Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve delegelerini seçecek. Ardından yapılacak bir seçimle de Oda’nın Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı belirlenecek. 

İstanbul iş dünyası bugün sandık başında

ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİ 

İstanbul Ticaret Odası, üyelerinin Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde kurulan seçim alanına rahat ve kolay ulaşabilmesi için ücretsiz ring seferleri düzenliyor. Seçim alanına gidecek ring seferleri 07.30-16.30 saatleri arasında her 15 dakikada bir gerçekleştiriliyor. Oy kullandıktan sonra dönüş için son ring seferi saat 17.30’da hareket edecek.

Metrobüsü kullanacak üyeler Yenibosna Metrobüs Durağı’nda inerek, Marmaray’ı kullanacak üyeler ise Yeşilyurt Marmaray İstasyonu’nun İstasyon Caddesi çıkışında bekleyen ring araçlarıyla seçim alanına ulaşabiliyorlar. İDO deniz otobüslerini tercih eden üyeler için de Bakırköy İskelesi’nden ring seferleri yapılacak. M1A metro hattını kullanacak üyeler ise DTM-İstanbul Fuar Merkezi Durağı’nda inerek doğrudan seçim alanına ulaşabiliyorlar.

Özel aracıyla gelecek üyeler, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nin (İDTM) yanındaki ücretsiz otoparka araçlarını bırakarak buradan kalkan ring seferleriyle seçim alanına geçebilecek.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: Suç örgütleri ve yasa dışı bahis çetelerine dev operasyon
Antalya'daki hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Brent petrolün varili 110,34 dolardan işlem görüyor
ETİKETLER
#İstanbul Fuar Merkezi
#tobb
#istanbul ticaret odası
#Meclis Üyeleri
#İto Başkanlık Seçimi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.