İstanbul kentsel dönüşüm kredi faizi ne kadar kimler başvurabilir?

İstanbul Kentsel Dönüşüm Paketi başvuruları, kamuoyunda yoğun biçimde araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Riskli konut ve iş yerlerini yenilemek isteyen İstanbullular, kentsel dönüşüm çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda ve Dünya Bankası finansman desteğiyle yürütülen “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi” (İADŞP) kapsamında 3 milyon TL’ye kadar kentsel dönüşüm kredisinden yararlanabilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Krediye; açık ve devam eden icra kaydı, açık ve süren takip kaydı ile açık ve devam eden haciz kaydı bulunmayan; ayrıca kredinin aylık taksit tutarının belgelenmiş hane halkı aylık gelirine oranı %70’i aşmayan kişiler başvuru yapabilecek. Gerçek kişi riskli yapı maliklerinin, dönüşüm süreci için Bakanlığın ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı lisanslı müteahhitlerle sözleşme yapması gerekmektedir. Tüm yetki belgelerinin sisteme eksiksiz şekilde yüklenmesi zorunludur. Müteahhit, projeden faydalanabilmek amacıyla gerekli şartlara uyacağını ve malikler ile yapacağı sözleşmeye bu hususu ek taahhütname olarak koyacağını beyan eder. Yapı ruhsatını temin eden müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş gerçekleştirerek projeye ilişkin bilgi ve belgeleri sisteme yükler, kaydını oluşturur ve Başkanlık onayına sunar. Müteahhit başvurusunun Başkanlıkça onaylanmasının ardından hak sahipleri, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak ön müracaat işlemlerini tamamlar. Sonrasında gerekli belgelerle birlikte protokol imzalanmış banka şubesine şahsen başvuru gerçekleştirirler.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ FAİZİ NE KADAR?

Proje kapsamında İstanbul’da Dünya Bankası aracılığıyla ilk yılı geri ödemesiz, 180 ay vadeli ve %0,69 faiz oranıyla 3 milyon TL’ye kadar kredi imkânı sağlanacak.