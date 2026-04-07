İstanbul kentsel dönüşüm kredi faizi ne kadar kimler başvurabilir?

İstanbul Kentsel Dönüşüm Paketi kapsamında başvuru süreci başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki riskli yapıların yenilenmesine yönelik sağlanan yeni kentsel dönüşüm kredisinin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Peki, İstanbul kentsel dönüşüm kredisi faiz oranı kaç seviyesinde? Kimler, hangi şartlarla ve nereye başvuruda bulunabilir?

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 00:59
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 01:04

İstanbul Paketi başvuruları, kamuoyunda yoğun biçimde araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Riskli konut ve iş yerlerini yenilemek isteyen İstanbullular, kentsel dönüşüm çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda ve finansman desteğiyle yürütülen “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi” (İADŞP) kapsamında 3 milyon TL’ye kadar kentsel dönüşüm kredisinden yararlanabilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Krediye; açık ve devam eden icra kaydı, açık ve süren takip kaydı ile açık ve devam eden haciz kaydı bulunmayan; ayrıca kredinin aylık taksit tutarının belgelenmiş hane halkı aylık gelirine oranı %70’i aşmayan kişiler başvuru yapabilecek. Gerçek kişi riskli yapı maliklerinin, dönüşüm süreci için Bakanlığın ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı lisanslı müteahhitlerle sözleşme yapması gerekmektedir. Tüm yetki belgelerinin sisteme eksiksiz şekilde yüklenmesi zorunludur. Müteahhit, projeden faydalanabilmek amacıyla gerekli şartlara uyacağını ve malikler ile yapacağı sözleşmeye bu hususu ek taahhütname olarak koyacağını beyan eder. Yapı ruhsatını temin eden müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş gerçekleştirerek projeye ilişkin bilgi ve belgeleri sisteme yükler, kaydını oluşturur ve Başkanlık onayına sunar. Müteahhit başvurusunun Başkanlıkça onaylanmasının ardından hak sahipleri, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak ön müracaat işlemlerini tamamlar. Sonrasında gerekli belgelerle birlikte protokol imzalanmış banka şubesine şahsen başvuru gerçekleştirirler.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ FAİZİ NE KADAR?

Proje kapsamında İstanbul’da Dünya Bankası aracılığıyla ilk yılı geri ödemesiz, 180 ay vadeli ve %0,69 faiz oranıyla 3 milyon TL’ye kadar kredi imkânı sağlanacak.

  1. KATEGORİ: T.C. sınırları içinde, kendisi ve hane halkı bireyleri adına riskli yapıdaki bağımsız bölüm dışında tapuda kayıtlı başka konutu bulunmayan maliklere yöneliktir.
  2. KATEGORİ: Orta ve düşük gelir grubunda yer alan (hane geliri belirlenen eşik değerin altında olan) başvuru sahiplerini kapsamaktadır.
  3. KATEGORİ: Şehit yakınları, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az %40 oranında engelli bireyler ya da hane reisi bu kişilere bakmakla yükümlü olan aileler ile hane reisi kadın olan haneleri içermektedir.
  4. KATEGORİ: A sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip yapılar için yıllık %0,50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip yapılar için ise yıllık %0,25 oranında faiz indirimi uygulanacaktır. Örneğin dört kategorinin tamamını sağlayan vatandaşlar (0,25 + 0,25 + 0,25 + (A sınıfı) 0,50) yıllık %1,25’e varan faiz indiriminden yararlanabilecektir.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOKİ'ye İstanbul'da kaç kişi başvuru yaptı? Başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler
