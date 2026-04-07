TOKİ'ye İstanbul'da kaç kişi başvuru yaptı? Başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler

TOKİ İstanbul kura süreciyle beraber başvuru sayıları merak edilmeye başlandı. 2026 yılı için duyurulan sosyal konut projesine rekor seviyede müracaat yapılırken, Murat Kurum’un paylaştığı veriler doğrultusunda kura tarihine dair beklentiler de şekillenmeye başladı.

TOKİ İSTANBUL'A KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

TOKİ 2026 İstanbul sosyal konut projesine gösterilen ilgi oldukça yüksek seviyede gerçekleşti. Son açıklanan verilere göre İstanbul genelindeki başvuru sayısı yaklaşık 1 milyon 235 bine yükseldi. Bu dikkat çekici rakam, kura çekiminde konut sahibi olma olasılığını hesaplamak isteyen vatandaşlar açısından merak uyandırıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’ye yapılan başvuru sayısını kamuoyuyla paylaştı. Yüzyılın Konut Projesi’ne toplam 8 milyon 840 bin kişinin müracaat ettiğini ifade eden Bakan Kurum, tüm kriterleri karşılayarak geçerli sayılan başvuru sayısının ise 5 milyon 242 bin olduğunu açıkladı.

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER

İstanbul Ümraniye’deki Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekim Töreni’nde Bakan Kurum, TOKİ İstanbul kapsamında 100 bin konut için kura çekiminin 25 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirileceğini bildirdi. İstanbul’da yapılacak 100 bin konut için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç ve üzeri çocuklu aileler ile diğer kategorilerde başvurusu onaylananlar netleşti. Başvuruları uygun bulunan adaylar, kura çekilişine katılma hakkı elde etti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet sitesi aracılığıyla İstanbul’da konut başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesini yayımladı. Listede bulunan adaylar, başvuru şartlarını yerine getirmediği için kuraya dahil edilemeyecek.