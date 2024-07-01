İstanbul Kocaeli'ye taşınıyor! 2.2 milyar dolarlık Körfezray projesi

01 Temmuz 2024 11:49 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 12:01

Kocaeli’nde yapılan dev yatırımlara bir yenisi daha eklendi. Ulaştırma Bakanlığının mart ayında verdiği müjde için harekete geçildi. 26.8 kilometrelik Kocaeli Kuzey metrosunu yatırım programına alacaklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, bu yıl içerisinde projenin ihalesini gerçekleştireceklerini ifade etmişti.

Ulaştırma Bakanlığının mart ayında açıkladığı projenin ihalesi gerçekleşti ve detaylarda ortaya çıktı.

ÖNCE SABİHA GÖKÇEN’E DAHA SONRA İSTANBUL’UN İLÇELERİNE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Belediyesinin ortak çalıştığı proje, Kocaeli’nden başlayıp önce Sabiha Gökçen Havalimanına entegre olacak. Projenin ilerleyen aşamasında ise İstanbul’un ilçelerine kadar uzanacak.

Bu şekilde Kocaeli’nden binen bir vatandaş kısa sürede ve güvenli bir şekilde İstanbul’a gelebilecek. Bu dev yatırımın adı ise Körfezray olacak.

GÜNDE 1 MİLYON YOLCU TAŞIYACAK

Kocaeli’nden başlayıp önce Sabiha Gökçen Havalimanına gidecek daha sonra da İstanbul’un ilçelerine bağlanacak Körfezray projesinin tüm bağlantılarını bitirildikten sonra Kocaeli’nden İstanbul’a günde 1 milyon kişiyi taşıyacak. Bu proje sayesinde İstanbul’da yaşayan vatandaşların Kocaeli’nde bulunan büyük fabrikalarda istihdam edilmesi de amaçlanıyor.

KÖRFEZRAY HATTI NERELERDEN GEÇECEK?

Kocaeli’nden başlayıp İstanbul’un ilçelerine kadar gelecek Körfezray projesinin Kocaeli etabında Körfez, Derince, İzmit, Kartepe gibi ana duraklar olacak. Önce Sabiha Gökçen Havalimanı’na daha sonrada İstanbul’un metro ağına bağlanacak.

KÖRFEZRAY HATTI ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürütülen şehir içi raylı sistem hatları projeleri kapsamında, bugüne kadar Kocaeli’ne toplamda 264 Milyar liralık ulaştırma yatırımı gerçekleştirildi.

Son projenin maliyetinin de yaklaşık 2,2 milyar dolar olduğu öğrenildi. Proje tamamlandıktan sonra adeta iki şehir arasında ‘can damarı’ olacak bu projenin kullanım ücreti ise henüz kesinleşmedi.