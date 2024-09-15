İstanbul Serbest Bölgesi'nde süre 2043'e kadar uzatıldı! Karar Resmi Gazete'de

15 Eylül 2024 10:12 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 10:33

İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'nin işletme süresi 2043'e kadar uzatıldı. İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'nin DESBAŞ-İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ tarafından kurulup işletilmesinde süre uzatımı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'nin işletilmesinde süre uzatımı gerçekleşti. İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'nin işletim süresi, DESBAŞ AŞ tarafından 14 Haziran 2043'e kadar uzatıldı.

İSTANBUL SERBEST BÖLGESİ'NDE SÜRE UZATILDI

İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'nin DESBAŞ-İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ tarafından kurulup işletilmesinde süre uzatımına gidildi.

İstanbul'un en önemli serbest bölgelerinden biri olan İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi 14 Haziran 2043 yılına kadar DESBAŞ tarafından işletilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Krarı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ALTYAPI VE ÜSTYAPI YATIRIMLARI DEVAM EDECEK

İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'nin idamesi için ihtiyaç duyulan altyapı ve üstyapı yatırımlarının DESBAŞ-İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ tarafından yapılmasına devam edilecek.

Ülkemizde özel sektör arazisi üzerinde kurulan ilk Serbest Bölge olma özelliğini taşıyan İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi, DESBAŞ tarafından kurulmuş ve işletilmekte.

REKOR İHRACAT

2023 yılında, İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'nden gerçekleştirilen ihracat, 1 milyar 344 milyon doları aşarak %40,71'lik bir artışla rekor seviyeye ulaşmıştı.

467.000 m2 alan üzerine kurulu Bölge'de, yerli ve yabancı sermayeli yaklaşık 300 şirket faaliyet göstermekte ve yaklaşık 6.700 kişiye istihdam sağlamakta.