Sertbaş, “Sigorta ile iş güvende, işçi güvende; gelecek güvende” sloganıyla yaptığı konuşmada, kayıt dışı çalışmanın yalnızca bireysel değil toplumsal ölçekte de büyük zararlar doğurduğunu belirtti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul SGK Müdürü Sertbaş’tan kayıt dışı istihdam uyarısı İstanbul SGK İl Müdürü Harun Sertbaş, kayıt dışı istihdamın hem çalışanlar hem de işverenler için büyük riskler taşıdığını ve toplumsal/ekonomik zararlara yol açtığını vurgulayarak kayıtlı istihdamın önemine dikkat çekti. Kayıt dışı çalışmanın emeklilik hakkı kaybı, malullük ve ölüm aylığı alamama, işsizlik sigortasından yararlanamama, sağlık hizmetlerinden mahrum kalma ve iş kazalarında güvencesiz çalışma gibi çalışanlara yönelik olumsuz etkileri bulunmaktadır. İşverenler açısından kayıt dışı istihdam, yüksek idari para cezaları, prim teşviklerinin iptali ve iş kazalarında ağır sorumluluk gibi riskler barındırmaktadır. Kayıt dışı istihdam, haksız rekabet, vergi ve prim kaybı, gelir dağılımında adaletsizlik ve ekonomik verilerin güvenilirliğinin zedelenmesi gibi makroekonomik ve toplumsal sorunlara yol açmaktadır. Çalışanlar, e-Devlet, ALO 170 veya SGK İl Müdürlükleri aracılığıyla sigorta bildirimlerini ve ücret seviyelerini sorgulayabilirken, eksiklik durumunda ALO 170, SGK merkezleri veya CİMER üzerinden şikayette bulunabilirler. 3 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmelerde ücret ödemelerinin banka aracılığıyla yapılması yasal zorunluluktur ve uyulmaması halinde idari para cezası uygulanmaktadır.

Kayıt Dışı İstihdamın Çalışanlara Etkileri

Emeklilik hakkı kaybı : Sigortasız çalışanlar geleceğin en önemli teminatı olan emeklilikten mahrum kalıyor.

Malullük ve ölüm aylığı : İş göremezlik veya vefat durumunda aileye sağlanan güvenceler ortadan kalkıyor.

İşsizlik sigortası : Beklenmedik iş kayıplarında ekonomik koruma sağlayan işsizlik sigortasından yararlanılamıyor.

Sağlık hizmetleri : Çalışan ve ailesi sağlık hizmetlerinden doğrudan yararlanma hakkını kaybediyor, GSS primlerini kendi bütçesinden ödemek zorunda kalıyor.

İş kazası ve meslek hastalıkları: Yasal koruma ve güvencelerden uzak, büyük risk altında çalışmak zorunda kalınıyor.

İşverenler İçin Riskler

Sertbaş, işverenlerin sigortasız çalıştırma taleplerine kesinlikle taviz vermemesi gerektiğini belirterek, kayıt dışı istihdamın işletmeleri telafisi güç mali yüklerle karşı karşıya bıraktığını söyledi.

Yüksek idari para cezaları

Prim teşviklerinin iptali

İş kazalarında ağır sorumluluk

Makroekonomik ve Toplumsal Etkiler

Kayıt dışı istihdam yalnızca bireyleri değil, ülke ekonomisini de olumsuz etkiliyor:

Haksız rekabet ve piyasa dengesinin bozulması

Vergi ve prim kaybı

Gelir dağılımında adaletsizlik

Ekonomik verilerin güvenilirliğinin zedelenmesi

Çalışanlar İçin Bilgi ve Şikâyet Kanalları

Çalışanlar, sigorta bildirimlerini ve ücret seviyelerini kolayca sorgulayabiliyor:

e-Devlet üzerinden

ALO 170 hattını arayarak

SGK İl Müdürlüklerine başvurarak

Eksik gün veya ücret bildirimi olduğunu düşünen çalışanlar ise ihbar ve şikâyetlerini ALO 170, SGK merkezleri veya CİMER üzerinden iletebiliyor.

Ücret Ödemelerinde Banka Kanalı Zorunluluğu

Sertbaş, şeffaflığın sağlanması için 3 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmelerde ücret ödemelerinin banka aracılığıyla yapılmasının yasal zorunluluk olduğunu hatırlattı. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde işverenlerin her çalışan için ayrı ayrı idari para cezasıyla karşılaşabileceğini belirtti.

İstanbul SGK İl Müdürü Harun Sertbaş, kayıtlı istihdamın yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda ülkenin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu vurgulayarak tüm tarafları bu ortak sorumluluğa sahip çıkmaya davet etti.