Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

İstanbul SGK Müdürü Sertbaş’tan kayıt dışı istihdam uyarısı

Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Harun Sertbaş, kayıt dışı istihdamın hem çalışanlar hem işverenler hem de ülke ekonomisi açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İstanbul SGK Müdürü Sertbaş’tan kayıt dışı istihdam uyarısı
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 13:41

Sertbaş, “ ile iş güvende, işçi güvende; gelecek güvende” sloganıyla yaptığı konuşmada, kayıt dışı çalışmanın yalnızca bireysel değil toplumsal ölçekte de büyük zararlar doğurduğunu belirtti.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul SGK Müdürü Sertbaş’tan kayıt dışı istihdam uyarısı

Bilgi Okunma süresi 44 saniyeye düşürüldü.
İstanbul SGK İl Müdürü Harun Sertbaş, kayıt dışı istihdamın hem çalışanlar hem de işverenler için büyük riskler taşıdığını ve toplumsal/ekonomik zararlara yol açtığını vurgulayarak kayıtlı istihdamın önemine dikkat çekti.
Kayıt dışı çalışmanın emeklilik hakkı kaybı, malullük ve ölüm aylığı alamama, işsizlik sigortasından yararlanamama, sağlık hizmetlerinden mahrum kalma ve iş kazalarında güvencesiz çalışma gibi çalışanlara yönelik olumsuz etkileri bulunmaktadır.
İşverenler açısından kayıt dışı istihdam, yüksek idari para cezaları, prim teşviklerinin iptali ve iş kazalarında ağır sorumluluk gibi riskler barındırmaktadır.
Kayıt dışı istihdam, haksız rekabet, vergi ve prim kaybı, gelir dağılımında adaletsizlik ve ekonomik verilerin güvenilirliğinin zedelenmesi gibi makroekonomik ve toplumsal sorunlara yol açmaktadır.
Çalışanlar, e-Devlet, ALO 170 veya SGK İl Müdürlükleri aracılığıyla sigorta bildirimlerini ve ücret seviyelerini sorgulayabilirken, eksiklik durumunda ALO 170, SGK merkezleri veya CİMER üzerinden şikayette bulunabilirler.
3 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmelerde ücret ödemelerinin banka aracılığıyla yapılması yasal zorunluluktur ve uyulmaması halinde idari para cezası uygulanmaktadır.
Bilgi Okunma süresi 44 saniyeye düşürüldü.

Kayıt Dışı İstihdamın Çalışanlara Etkileri

  • Emeklilik hakkı kaybı: Sigortasız çalışanlar geleceğin en önemli teminatı olan emeklilikten mahrum kalıyor.
  • Malullük ve ölüm aylığı: İş göremezlik veya vefat durumunda aileye sağlanan güvenceler ortadan kalkıyor.
  • İşsizlik sigortası: Beklenmedik iş kayıplarında ekonomik koruma sağlayan işsizlik sigortasından yararlanılamıyor.
  • Sağlık hizmetleri: Çalışan ve ailesi sağlık hizmetlerinden doğrudan yararlanma hakkını kaybediyor, GSS primlerini kendi bütçesinden ödemek zorunda kalıyor.
  • İş kazası ve meslek hastalıkları: Yasal koruma ve güvencelerden uzak, büyük risk altında çalışmak zorunda kalınıyor.

İşverenler İçin Riskler

Sertbaş, işverenlerin sigortasız çalıştırma taleplerine kesinlikle taviz vermemesi gerektiğini belirterek, kayıt dışı istihdamın işletmeleri telafisi güç mali yüklerle karşı karşıya bıraktığını söyledi.

  • Yüksek idari para cezaları
  • Prim teşviklerinin iptali
  • İş kazalarında ağır sorumluluk

Makroekonomik ve Toplumsal Etkiler

Kayıt dışı istihdam yalnızca bireyleri değil, ülke ekonomisini de olumsuz etkiliyor:

  • Haksız rekabet ve piyasa dengesinin bozulması
  • Vergi ve prim kaybı
  • Gelir dağılımında adaletsizlik
  • Ekonomik verilerin güvenilirliğinin zedelenmesi

Çalışanlar İçin Bilgi ve Şikâyet Kanalları

Çalışanlar, sigorta bildirimlerini ve ücret seviyelerini kolayca sorgulayabiliyor:

  • e-Devlet üzerinden
  • ALO 170 hattını arayarak
  • SGK İl Müdürlüklerine başvurarak

Eksik gün veya ücret bildirimi olduğunu düşünen çalışanlar ise ihbar ve şikâyetlerini ALO 170, merkezleri veya CİMER üzerinden iletebiliyor.

Ücret Ödemelerinde Banka Kanalı Zorunluluğu

Sertbaş, şeffaflığın sağlanması için 3 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmelerde ücret ödemelerinin banka aracılığıyla yapılmasının yasal zorunluluk olduğunu hatırlattı. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde işverenlerin her çalışan için ayrı ayrı idari para cezasıyla karşılaşabileceğini belirtti.

İstanbul SGK İl Müdürü Harun Sertbaş, kayıtlı istihdamın yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda ülkenin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu vurgulayarak tüm tarafları bu ortak sorumluluğa sahip çıkmaya davet etti.

ETİKETLER
#SGK
#Emeklilik
#işçi hakları
#sigorta
#Kayıt Dışı Istihdam
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.