Ekonomi
İstanbul'a 3 milyon liralık yeni destek paketi! İşte kentsel dönüşüm kredisinin ayrıntıları

İstanbul'a kentsel dönüşüm için 3 milyon liralık kredi desteği verilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kredi desteğinin ayrıntılarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre 3 milyon liraya kadar kredi desteği sağlanacak ve yüzde 0,69 faiz oranıyla 180 ay vadeyle ödenebilecek. Kentsel dönüşüm için kredi desteğini Dünya Bankası sağlayacak.

İstanbul'a 3 milyon liralık yeni destek paketi! İşte kentsel dönüşüm kredisinin ayrıntıları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'da riskli binaların dönüşümü için sağlanan yeni projesinin detaylarına ilişkin paylaşım yaptı.

İstanbul'a 3 milyon liralık yeni destek paketi! İşte kentsel dönüşüm kredisinin ayrıntıları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'daki riskli binaların dönüşümü için Dünya Bankası finansmanıyla 3 milyon TL'ye kadar kentsel dönüşüm kredisi sağlayacak.
Kentsel dönüşüm için ev ve iş yerlerini yenilemek isteyen İstanbullulara yönelik 'İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi' (İADŞP) kapsamında kredi verilecek.
Belirlenen dört kategoriye göre faiz indirimi uygulanacak; birden fazla kategoriye uyanlar daha yüksek indirimden faydalanabilecek.
Kredi şartları arasında açık icra, takip veya haciz kaydının olmaması ve aylık taksit ödemesinin hane gelirinin %70'ini aşmaması yer alıyor.
Başvurular, lisanslı müteahhitlerle anlaşılıp sistemlere kayıt yapıldıktan sonra e-Devlet üzerinden ve protokol imzalanan banka şubelerinde fiziki olarak tamamlanacak.
İstanbul'a 3 milyon liralık yeni destek paketi! İşte kentsel dönüşüm kredisinin ayrıntıları

Kentsel dönüşümle ev ve iş yerlerini yenilemek isteyen İstanbullular, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen 'İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi' İADŞP kapsamında 3 milyon TL'ye varan kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabilecek.

KİMLERE FAİZ İNDİRİMİ YAPILACAK?

1. KATEGORİ: T.C. sınırları dahilinde, kendisi ve hanehalkı bireyleri üzerinde Riskli Yapıdaki bağımsız birim haricinde tapuda kayıtlı başkaca konut bulunmayan malikler

2. KATEGORİ: Orta ve düşük gelirli (hane geliri belirli bir eşiğin altında olanlar)

3. KATEGORİ: Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar veya hanehalkı reisinin bu bireylere bakmakla yükümlü olduğu haneler, hanehalkı reisi kadın olan haneler

4. KATEGORİ: A sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık yüzde 0,50 B sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık yüzde 0,25 oranında faiz indirimi yapılacak. Örneğin 4 kategoriyi birden karşılayan vatandaşlar (0,25 + 0,25 + 0,25 + (A sınıfı) 0,50= yıllık 1,25 oranına varan indirimden faydalanabilecek.

İstanbul'a 3 milyon liralık yeni destek paketi! İşte kentsel dönüşüm kredisinin ayrıntıları

KREDİ ŞARTLARI NELER?

-Açık, devam eden icra kaydı olmamalı

-Açık, devam eden takip kaydı olmamalı

-Açık, devam eden haciz kaydı olmamalı

-Kredinin aylık taksit ödeme tutarının belgelendirilmiş hane halkı aylık gelire oranı yüzde 70 aşmamalı.

İstanbul'a 3 milyon liralık yeni destek paketi! İşte kentsel dönüşüm kredisinin ayrıntıları

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

1- SÖZLEŞME

Gerçek kişi riskli yapı malikleri, dönüşüm için Bakanlığın ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı lisanslı müteahhitlerle anlaşır. Tüm yetki belgelerinin sisteme yüklenmesi gerekir. Müteahhit, projeden yararlanabilmek için istenen şartlara uyacağını, malikler ile yapacağını sözleşmeye ek taahhütname olarak ekler.

2- MÜTEAHHİT BAŞVURUSU

Yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak proje bilgi ve belgelerini sisteme yükler, projeyi kaydeder ve Başkanlık onayına gönderir.

3-VATANDAŞ BAŞVURUSU

Müteahhit başvurusunun Başkanlık tarafından onaylanmasının ardından, hak sahipleri e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak ön başvurularını tamamlar. Ardından gerekli evraklarla birlikte protokol imzalanan banka şubesine fiziki başvuruda bulunurlar.

