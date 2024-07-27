Türkiye konut fiyatlarında zirvede! İstanbul'da 15 milyon TL, İspanya'da 13 milyon TL: 6 yıldaki artış yüzde 888

27 Temmuz 2024 15:28 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 15:33

Dolar/TL için 7 farklı tahmin! Kurumlar tek tek açıkladı: En düşük seviye 33 liranın altında

Dolar/TL için 7 farklı tahmin! Kurumlar tek tek açıkladı: En düşük seviye 33 liranın altında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökce, konut fiyatlarıyla ilgili çarpıcı verilerin yer aldığı araştırmayı sosyal medya hesabında yayımladı. İstanbul’da konut ve ev fiyatlarındaki artış rekor seviyelere ulaşırken Barcelona’nın bazı bölgelerinde konutların daha ucuz olduğu ortaya çıktı.

YURT DIŞINDAN DAHA PAHALI

Bakırköy'de ortalama satılık konut fiyatı 10 milyon 300 bin iken aynı fiyata Barcelona Valles Oriental bölgesinde ev almak mümkün. Beşiktaş’ta ortalama konut fiyatı 15 milyon TL iken Barcelona’nın Moianes bölgesinde ev fiyatı 13 milyon TL civarında.

EN PAHALI İLÇELER BELLİ OLDU

Paylaşılan verilere göre, İstanbul’un en pahalı ilçeleri belli oldu. eykoz, Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy, Şile ve Bakırköy'deki ortalama satılık konut fiyatlarının Barcelona'da bir bölge hariç, diğer tüm bölgelerden daha pahalı hale geldiği ortaya çıktı.

KİRADA DA SOLLADI

Gökce, konut kiralarında da İstanbul'un birçok ilçesinin Barcelona'dan daha pahalı olduğuna dikkat çekti. Gökce “Örneğin Eyüpsultan'da ortalama konut kirası 25 bin 513 lira düzeyindeyken Barcelona'nın Anoia, Bages ve Moianes bölgelerinde bu fiyata ev kiralamak mümkün” ifadelerini kullandı.

UYGUN FİYATLI KONUT BULMAK ZORLAŞIYOR

İstanbul genelinde ortalama kira bedeli 22 bin 535 liraya çıkarken Gökce, 2018 - 2024 döneminde ortalama satılık konut bedelinin yüzde 888, kira bedelinin yüzde 1025 arttığını vurguladı.

İstanbul'daki konut ve kira bedelinin Barcelona'yı geçecek noktaya gelmesinin uygulanan politikaların bir sonucu olduğunu belirten Gökce, “Türkiye'de konut piyasası dengesini kaybederken, vatandaşlarımız da uygun fiyatlı güvenli konut bulmakta zorlanıyor” dedi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SIRALADI

Gökce konut sorunun çözümü için şunları söyledi: