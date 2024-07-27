Türkiye konut fiyatlarında zirvede! İstanbul'da 15 milyon TL, İspanya'da 13 milyon TL: 6 yıldaki artış yüzde 888
İstanbul’da 2018-2024 yılları arasında konut fiyatları yüzde 888 arttı. Kira bedellerindeki artış oranı ise yüzde 1025’e dayandı. İstanbul Beşiktaş’ta bir dairenin ortalama fiyatı 15 milyon TL olurken İspanya’nın önemli kentlerinden biri olan Barcelona’da ortalama konut fiyatı 13 milyona TL’ye denk geliyor. İstanbul’un en pahalı semtleri de belli oldu. İşte tüm detaylar….
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökce, konut fiyatlarıyla ilgili çarpıcı verilerin yer aldığı araştırmayı sosyal medya hesabında yayımladı. İstanbul’da konut ve ev fiyatlarındaki artış rekor seviyelere ulaşırken Barcelona’nın bazı bölgelerinde konutların daha ucuz olduğu ortaya çıktı.
YURT DIŞINDAN DAHA PAHALI
Bakırköy'de ortalama satılık konut fiyatı 10 milyon 300 bin iken aynı fiyata Barcelona Valles Oriental bölgesinde ev almak mümkün. Beşiktaş’ta ortalama konut fiyatı 15 milyon TL iken Barcelona’nın Moianes bölgesinde ev fiyatı 13 milyon TL civarında.
EN PAHALI İLÇELER BELLİ OLDU
Paylaşılan verilere göre, İstanbul’un en pahalı ilçeleri belli oldu. eykoz, Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy, Şile ve Bakırköy'deki ortalama satılık konut fiyatlarının Barcelona'da bir bölge hariç, diğer tüm bölgelerden daha pahalı hale geldiği ortaya çıktı.
KİRADA DA SOLLADI
Gökce, konut kiralarında da İstanbul'un birçok ilçesinin Barcelona'dan daha pahalı olduğuna dikkat çekti. Gökce “Örneğin Eyüpsultan'da ortalama konut kirası 25 bin 513 lira düzeyindeyken Barcelona'nın Anoia, Bages ve Moianes bölgelerinde bu fiyata ev kiralamak mümkün” ifadelerini kullandı.
UYGUN FİYATLI KONUT BULMAK ZORLAŞIYOR
İstanbul genelinde ortalama kira bedeli 22 bin 535 liraya çıkarken Gökce, 2018 - 2024 döneminde ortalama satılık konut bedelinin yüzde 888, kira bedelinin yüzde 1025 arttığını vurguladı.
İstanbul'daki konut ve kira bedelinin Barcelona'yı geçecek noktaya gelmesinin uygulanan politikaların bir sonucu olduğunu belirten Gökce, “Türkiye'de konut piyasası dengesini kaybederken, vatandaşlarımız da uygun fiyatlı güvenli konut bulmakta zorlanıyor” dedi.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SIRALADI
Gökce konut sorunun çözümü için şunları söyledi:
- Sosyal yardımlı sosyal konut, sosyal kiralık konut, mülk sosyal konut ve halk konut tipinde çeşitli seçeneklerle sosyal konut üretimi başlamalıdır.
- Sosyal konut üreten küçük, orta ve büyük üreticilere farklı vergi ve yükümlülükler getirilerek, özellikle küçük ve orta boy teşebbüslerin konut üretimi piyasasında sağlıklı bir şekilde yer alması sağlanmalıdır.
- Sosyal konut üreten ve inşaat malzemesi üretimi yapan teşebbüsler desteklenerek, yerli inşaat sanayisinin rekabet gücü arttırılmalıdır.
- Yabancılara vatandaşlık karşılığı konut satış uygulaması birçok dünya kentinde olduğu gibi konut piyasası dengeye oturana kadar askıya alınmalıdır.