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 | İrem Çınar

İstanbul'da arsa fiyatları rekor kırdı! Metrekare başına 100 bin TL'yi aşan ilçeler var: İşte en pahalı ilçeler

İstanbul’da arsa fiyatları zirve yaptı. Endeksa verilerine göre, son bir yılda arsa fiyatları yüzde 36 artarak metrekare başına 18 bin 362 TL’ye yükseldi. Bazı ilçelerde ise fiyatlar 100 bin TL’yi aşarak tarihi seviyelere ulaştı.

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KAYNAK:
Gazete Duvar
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 16:41
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 16:46

İstanbul'da emlak piyasasında yeniden hareketlilik yaşanırken, arsa fiyatlarında tarihi bir yükseliş gözlemleniyor. Endeksa verilerine göre, son bir yılda İstanbul genelinde arsa fiyatları yüzde 36,31 oranında artış gösterdi. Bu yükselişle birlikte, metrekare başına ortalama fiyat 18 bin 362 TL'ye ulaştı.

ARSALARIN METREKARE FİYATLARI 100 BİN TL’Yİ AŞTI

Özellikle kentin bazı bölgelerinde fiyat artışları çok daha dikkat çekici boyutlara ulaştı. İstanbul'un 6 ilçesinde arsa metrekare fiyatları 100 bin TL’yi aşarak rekor seviyelere çıktı. Konut fiyatlarında son yıllarda zirveyi başka illere kaptıran İstanbul, arsa değerleriyle Türkiye’nin en pahalı şehri olmayı sürdürüyor. Uzmanlar, arsa fiyatlarındaki bu keskin yükselişi, İstanbul’daki arsa stokunun azalması, büyük ölçekli yatırım projeleri ve artan talebe bağlıyor. Gayrimenkul yatırımcıları için arsa, yüksek getirili bir yatırım aracı olarak öne çıkarken, bu durum konut maliyetlerini de doğrudan etkiliyor.

İŞTE İSTANBUL'DA İLÇE İLÇE ARSA FİYATLARI

39 - Çatalca
6.626 ₺/m2

38 - Silivri
7.813 ₺/m2

37 - Şile
10.581 ₺/m2

36 - Büyükçekmece
13.960 ₺/m2

35 - Arnavutköy
15.121 ₺/m2

34 - Tuzla
15.260 ₺/m2

33 - Beykoz
20.582 ₺/m2

32 - Sultanbeyli
20.605 ₺/m2

31 - Başakşehir
20.870 ₺/m2

30 - Avcılar
22.973 ₺/m2

29 - Sancaktepe
24.165 ₺/m2

28 - Pendik
25.016 ₺/m2

27 - Çekmeköy
27.080 ₺/m2

26 - Adalar
27.115 ₺/m2

25 - Beylikdüzü
28.184 ₺/m2

24 - Üsküdar
32.975 ₺/m2

23 - Esenyurt
33.008 ₺/m2

22 - Ümraniye
33.334 ₺/m2

21 - Küçükçekmece
33.708 ₺/m2

20 - Sultangazi
33.764 ₺/m2

19 - Sarıyer
39.959 ₺/m2

18 - Kartal
42.598 ₺/m2

17 - Eyüpsultan
46.275 ₺/m2

16 - Maltepe
46.446 ₺/m2

15 - Bağcılar
53.781 ₺/m2

14 - Esenler
55.164 ₺/m2

13 - Ataşehir
57.588 ₺/m2

12 - Bahçelievler
58.364 ₺/m2

11 - Fatih
61.169 ₺/m2

10 - Gaziosmanpaşa
62.279 ₺/m2

9 - Kağıthane
68.361 ₺/m2

8 - Güngören
69.128 ₺/m2

7 - Kadıköy
78.431 ₺/m2

6 - Şişli
102.419 ₺/m2

5 - Bayrampaşa
103.669 ₺/m2

4 - Zeytinburnu
104.788 ₺/m2

3 - Bakırköy
108.880 ₺/m2

2 - Beyoğlu
111.219 ₺/m2

1 - Beşiktaş
160.015 ₺/m2

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Sıkça Sorulan Sorular

Hazine Arazisi Almak İçin Nereye Başvurulmalıdır?
Hazine arazisi almak isteyenlerin ilk olarak il veya ilçede bulunan Milli Emlak Müdürlükleri'ne başvurması gerekmektedir. Milli Emlak Müdürlükleri, hazine arazilerinin satışı, kiralama ve diğer işlemleriyle ilgili olarak yetkilendirilmiş devlet kurumlarıdır.
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