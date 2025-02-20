İstanbul'da arsa fiyatları rekor kırdı! Metrekare başına 100 bin TL'yi aşan ilçeler var: İşte en pahalı ilçeler

İstanbul’da arsa fiyatları zirve yaptı. Endeksa verilerine göre, son bir yılda arsa fiyatları yüzde 36 artarak metrekare başına 18 bin 362 TL’ye yükseldi. Bazı ilçelerde ise fiyatlar 100 bin TL’yi aşarak tarihi seviyelere ulaştı.

İstanbul'da emlak piyasasında yeniden hareketlilik yaşanırken, arsa fiyatlarında tarihi bir yükseliş gözlemleniyor. Endeksa verilerine göre, son bir yılda İstanbul genelinde arsa fiyatları yüzde 36,31 oranında artış gösterdi. Bu yükselişle birlikte, metrekare başına ortalama fiyat 18 bin 362 TL'ye ulaştı.

ARSALARIN METREKARE FİYATLARI 100 BİN TL’Yİ AŞTI

Özellikle kentin bazı bölgelerinde fiyat artışları çok daha dikkat çekici boyutlara ulaştı. İstanbul'un 6 ilçesinde arsa metrekare fiyatları 100 bin TL’yi aşarak rekor seviyelere çıktı. Konut fiyatlarında son yıllarda zirveyi başka illere kaptıran İstanbul, arsa değerleriyle Türkiye’nin en pahalı şehri olmayı sürdürüyor. Uzmanlar, arsa fiyatlarındaki bu keskin yükselişi, İstanbul’daki arsa stokunun azalması, büyük ölçekli yatırım projeleri ve artan talebe bağlıyor. Gayrimenkul yatırımcıları için arsa, yüksek getirili bir yatırım aracı olarak öne çıkarken, bu durum konut maliyetlerini de doğrudan etkiliyor.

İŞTE İSTANBUL'DA İLÇE İLÇE ARSA FİYATLARI

39 - Çatalca

6.626 ₺/m2

38 - Silivri

7.813 ₺/m2

37 - Şile

10.581 ₺/m2

36 - Büyükçekmece

13.960 ₺/m2

35 - Arnavutköy

15.121 ₺/m2

34 - Tuzla

15.260 ₺/m2

33 - Beykoz

20.582 ₺/m2

32 - Sultanbeyli

20.605 ₺/m2

31 - Başakşehir

20.870 ₺/m2

30 - Avcılar

22.973 ₺/m2

29 - Sancaktepe

24.165 ₺/m2

28 - Pendik

25.016 ₺/m2

27 - Çekmeköy

27.080 ₺/m2

26 - Adalar

27.115 ₺/m2

25 - Beylikdüzü

28.184 ₺/m2

24 - Üsküdar

32.975 ₺/m2

23 - Esenyurt

33.008 ₺/m2

22 - Ümraniye

33.334 ₺/m2

21 - Küçükçekmece

33.708 ₺/m2

20 - Sultangazi

33.764 ₺/m2

19 - Sarıyer

39.959 ₺/m2

18 - Kartal

42.598 ₺/m2

17 - Eyüpsultan

46.275 ₺/m2

16 - Maltepe

46.446 ₺/m2

15 - Bağcılar

53.781 ₺/m2

14 - Esenler

55.164 ₺/m2

13 - Ataşehir

57.588 ₺/m2

12 - Bahçelievler

58.364 ₺/m2

11 - Fatih

61.169 ₺/m2

10 - Gaziosmanpaşa

62.279 ₺/m2

9 - Kağıthane

68.361 ₺/m2

8 - Güngören

69.128 ₺/m2

7 - Kadıköy

78.431 ₺/m2

6 - Şişli

102.419 ₺/m2

5 - Bayrampaşa

103.669 ₺/m2

4 - Zeytinburnu

104.788 ₺/m2

3 - Bakırköy

108.880 ₺/m2

2 - Beyoğlu

111.219 ₺/m2

1 - Beşiktaş

160.015 ₺/m2