TOKİ'den büyük fırsat! 50 ilde 834 arsa satışa çıkıyor: Tarihler belli oldu

04 Şubat 2025 15:27 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 15:27

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük fırsatı duyurdu. TOKİ, 50 farklı şehirde toplam 834 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak? İşte detaylar...

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 50 farklı ilde toplam 834 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Müzayede, 19-20-21 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek ve yatırımcılar, Ankara ve İstanbul’daki fiziki katılım noktalarının yanı sıra çevrim içi olarak da teklif verebilecek.

TOKİ ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

Satış organizasyonu şu adreslerde gerçekleştirilecek:

İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu, Küçükçekmece

Ankara: İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri, Yenimahalle

ARSALAR HANGİ İLLERDE BULUNUYOR?

Muhammen bedeli 19 milyar 39 milyon 541 bin 208 TL olarak belirlenen toplam 5 milyon 583 bin 278 m² büyüklüğündeki 834 arsa, farklı illerde yatırımcılara sunulacak.

Satışa çıkarılan arsalar Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova illerinde yer alıyor.

Arsa yatırımı yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunan açık artırmaya katılım detayları TOKİ’nin resmi web sitesi üzerinden takip edilebilir.