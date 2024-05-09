İstanbul'da ekmeğe yüzde 30'un üzerinde zam! İşte yeni fiyat... 

09 May 2024 20:18 - Güncelleme : 09 May 2024 20:22

Megakent İstanbul'da İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesi fırınların yeni ekmek fiyatı tarifesini güncellemek için Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Karar sonrası yapılan açıklamada, "Ekmek üreten işletmelerin artan maliyetler karşısında ciddi anlamda sıkıntı yaşamakta olması sebebiyle İstanbul için 1 kilogram ekmeğin azami fiyatının 50 TL, 200 gram ekmeğin azami fiyatının 10 TL olarak belirlenmesi kabul olunmuştur" denildi.

MALİYETİNE DİKKAT ÇEKLİLDİ

Ekonomim'de Merve Yiğitcan'ın haberine göre, oylamaya götürülen kararda "Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesi çerçevesinde, ekmeğin girdi maliyeti arasında yer alan un, maya gibi hammaddelerin yanı sıra işçilik ve enerji maliyetlerinde yaşanan artışlar sonucunda ekmek üreten işletmelerin artan maliyetler karşısında ciddi anlamda sıkıntı yaşamakta olması sebebiyle İstanbul için 1 kilogram ekmeğin en düşük fiyatının 50 TL, 200 gram ekmeğin azami fiyatının 10 TL olarak belirlenmesi hususunun Oda Meclisi’ne arzı yönetim kurulumumuzun 09.05.2024 tarih, 81 sayılı toplantısında kabul olunmuştur" denildi.

Son yapılan toplantı Aralık 2023’te gerçekleşmiş ve ekmek fiyatı 210 gram için en düşük 8 TL olarak belirlenmişti.