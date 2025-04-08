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 | İrem Çınar

İstanbul’da ev fiyatları cep yakıyor! Kiralar asgari ücreti solladı: İşte ilçe ilçe fiyatlar...

İstanbul’da yaşam maliyeti artmaya devam ederken, konut kiraları da uçuşa geçti. Bazı ilçelerde kira fiyatları asgari ücretin üç katına yaklaşırken, en uygun kiralık daireler bile 17 bin lira seviyesine ulaştı. Bu fiyatlar vatandaşın cebini yakarken ev sahibi olma hayali kuranları daha çok zorluyor.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 10:13

Mart ayında İstanbul’da konut kiraları yeniden yükselişe geçti. Gayrimenkul analiz platformu Endeksa'nın verilerine göre, geçtiğimiz ay yalnızca bir ilçede 60 bin TL’yi aşan ortalama kira bedeli, Mart ayında iki ilçede birden bu seviyeyi geçti.

İstanbul’da ev fiyatları cep yakıyor! Kiralar asgari ücreti solladı: İşte ilçe ilçe fiyatlar...

KİRA FİYATLARI ASGARİ ÜCRETİ SOLLADI

Lüks konutları ve prestijli yaşam alanlarıyla öne çıkan Sarıyer ve Beşiktaş, İstanbul’da en yüksek kira fiyatlarının görüldüğü ilçeler oldu. Sarıyer'de ortalama kira bedeli 64 bin 454 TL’ye ulaşırken, Beşiktaş'ta bu rakam 61 bin 512 TL olarak belirlendi.

İstanbul’da ev fiyatları cep yakıyor! Kiralar asgari ücreti solladı: İşte ilçe ilçe fiyatlar...

Endeksa'nın verilerine göre Mart 2025 itibarıyla İstanbul’da ilçelere göre ortalama kira fiyatları şu şekilde sıralandı:

Sarıyer: 64.454 TL
Beşiktaş: 61.512 TL
Kadıköy: 52.731 TL
Bakırköy: 42.820 TL
Adalar: 37.500 TL
Şile: 36.351 TL

İstanbul’da ev fiyatları cep yakıyor! Kiralar asgari ücreti solladı: İşte ilçe ilçe fiyatlar...

Beykoz: 33.678 TL
Üsküdar: 32.445 TL
Şişli: 31.206 TL
Ataşehir: 30.965 TL
Beyoğlu: 30.596 TL
Maltepe: 29.748 TL
Eyüpsultan: 28.528 TL

İstanbul’da ev fiyatları cep yakıyor! Kiralar asgari ücreti solladı: İşte ilçe ilçe fiyatlar...

Başakşehir: 28.324 TL
Kartal: 27.842 TL
Ümraniye: 27.567 TL
Zeytinburnu: 27.198 TL
Büyükçekmece: 26.853 TL
Beylikdüzü: 25.951 TL
Tuzla: 25.422 TL
Kağıthane: 25.409 TL

İstanbul’da ev fiyatları cep yakıyor! Kiralar asgari ücreti solladı: İşte ilçe ilçe fiyatlar...

Pendik: 24.888 TL
Çekmeköy: 24.558 TL
Küçükçekmece: 23.969 TL
Gaziosmanpaşa: 22.267 TL
Sancaktepe: 22.177 TL
Bahçelievler: 21.513 TL
Bayrampaşa: 21.042 TL
Çatalca: 21.019 TL

İstanbul’da ev fiyatları cep yakıyor! Kiralar asgari ücreti solladı: İşte ilçe ilçe fiyatlar...

Güngören: 20.918 TL
Sultanbeyli: 20.754 TL
Avcılar: 20.426 TL
Silivri: 20.102 TL
Bağcılar: 19.692 TL
Fatih: 19.268 TL
Sultangazi: 18.164 TL
Esenler: 17.199 TL
Arnavutköy: 17.180 TL
Esenyurt: 16.717 TL

İstanbul’da ev fiyatları cep yakıyor! Kiralar asgari ücreti solladı: İşte ilçe ilçe fiyatlar...

Uzmanlar, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte konut kiralarındaki yükseliş trendinin devam edeceğine işaret ediyor. Özellikle sahil ilçelerinde ve turistik bölgelerde talep artışıyla beraber kiraların daha da yukarı çekilmesi bekleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kira fiyatı ne kadar olmalı?
Evin değerinin kira ile ilişkisini belirlemek için kullanılan diğer bir ölçüt de kira katıdır. Kira katı, bir evin piyasa değerinin yıllık kirasına bölünmesiyle hesaplanır. Genellikle, bir evin kira katı 15 ila 20 arasında olmalıdır.
ETİKETLER
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#kiracılar
#konut kiraları
#kira fiyatları
#Kiracı Hakları
#Endeksa
#İstanbul kira
#ev kirası
#Ekonomi
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