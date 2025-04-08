İstanbul’da ev fiyatları cep yakıyor! Kiralar asgari ücreti solladı: İşte ilçe ilçe fiyatlar...

İstanbul’da yaşam maliyeti artmaya devam ederken, konut kiraları da uçuşa geçti. Bazı ilçelerde kira fiyatları asgari ücretin üç katına yaklaşırken, en uygun kiralık daireler bile 17 bin lira seviyesine ulaştı. Bu fiyatlar vatandaşın cebini yakarken ev sahibi olma hayali kuranları daha çok zorluyor.

Mart ayında İstanbul’da konut kiraları yeniden yükselişe geçti. Gayrimenkul analiz platformu Endeksa'nın verilerine göre, geçtiğimiz ay yalnızca bir ilçede 60 bin TL’yi aşan ortalama kira bedeli, Mart ayında iki ilçede birden bu seviyeyi geçti.

KİRA FİYATLARI ASGARİ ÜCRETİ SOLLADI

Lüks konutları ve prestijli yaşam alanlarıyla öne çıkan Sarıyer ve Beşiktaş, İstanbul’da en yüksek kira fiyatlarının görüldüğü ilçeler oldu. Sarıyer'de ortalama kira bedeli 64 bin 454 TL’ye ulaşırken, Beşiktaş'ta bu rakam 61 bin 512 TL olarak belirlendi.

Endeksa'nın verilerine göre Mart 2025 itibarıyla İstanbul’da ilçelere göre ortalama kira fiyatları şu şekilde sıralandı:

Sarıyer: 64.454 TL

Beşiktaş: 61.512 TL

Kadıköy: 52.731 TL

Bakırköy: 42.820 TL

Adalar: 37.500 TL

Şile: 36.351 TL

Beykoz: 33.678 TL

Üsküdar: 32.445 TL

Şişli: 31.206 TL

Ataşehir: 30.965 TL

Beyoğlu: 30.596 TL

Maltepe: 29.748 TL

Eyüpsultan: 28.528 TL

Başakşehir: 28.324 TL

Kartal: 27.842 TL

Ümraniye: 27.567 TL

Zeytinburnu: 27.198 TL

Büyükçekmece: 26.853 TL

Beylikdüzü: 25.951 TL

Tuzla: 25.422 TL

Kağıthane: 25.409 TL

Pendik: 24.888 TL

Çekmeköy: 24.558 TL

Küçükçekmece: 23.969 TL

Gaziosmanpaşa: 22.267 TL

Sancaktepe: 22.177 TL

Bahçelievler: 21.513 TL

Bayrampaşa: 21.042 TL

Çatalca: 21.019 TL

Güngören: 20.918 TL

Sultanbeyli: 20.754 TL

Avcılar: 20.426 TL

Silivri: 20.102 TL

Bağcılar: 19.692 TL

Fatih: 19.268 TL

Sultangazi: 18.164 TL

Esenler: 17.199 TL

Arnavutköy: 17.180 TL

Esenyurt: 16.717 TL

Uzmanlar, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte konut kiralarındaki yükseliş trendinin devam edeceğine işaret ediyor. Özellikle sahil ilçelerinde ve turistik bölgelerde talep artışıyla beraber kiraların daha da yukarı çekilmesi bekleniyor.