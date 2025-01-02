Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!

İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!

Editör: İrem Çınar / Kaynak: Anadolu Ajansı
02 Ocak 2025 13:46 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 13:54

İstanbul'da perakende fiyatlarıyla ilgili 2024 yılı Aralık ayı verileri açıklandı. İstanbul Ticaret Odası'nın paylaştığı verilere göre, domates ve taze fasulye gibi ürünlerdeki fiyat değişiklikleri öne çıktı.

Türkiye​'nin gündeminde sıkça yer bulan fiyat artışları ve azalışları, İstanbul​ Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan aralık ayı raporuyla bir kez daha gündeme geldi. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 91'inin perakende fiyatında artış yaşanırken, 25 ürünün fiyatı düştü ve 126 ürünün fiyatında ise bir değişiklik gözlemlenmedi.

İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu! - 1. Resim

ARALIK AYINDA EN ÇOK FİYATI ARTAN ÜRÜNLER

Aralık ayında en fazla fiyat artışı yaşayan ürün, yüzde 26,99’luk bir artışla taze fasulye oldu. Diğer fiyat artışları arasında gıda harcamaları kategorisinde yer alan lahana (yüzde 24,28), gazete (yüzde 21,18), kıvırcık salata (yüzde 15,03), yeşil soğan (yüzde 14,94), yaş üzüm (yüzde 14,20) ve çikolata (yüzde 11,22) dikkat çekti.

İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu! - 2. Resim

FİYATI EN FAZLA DÜŞEN ÜRÜNLER

Fiyatı en fazla azalan ürün ise gıda harcamaları kategorisinde yer alan domates oldu, fiyatı yüzde 21,97 oranında düştü. Ayrıca, karnabahar (yüzde 12,85), salatalık (yüzde 11,91), kabak (yüzde 10,54), portakal (yüzde 9,89) ve ıspanak (yüzde 8,32) gibi ürünlerde de fiyat düşüşleri görüldü.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
istanbulistanbul ticaret odasıtürkiye

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...