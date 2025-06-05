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 | Bengül Arıca

İstanbul'da havalimanlarında bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı'nda tatillerini yurt içi ve yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. Yoğunluk nedeniyle terminal binaları girişleriyle x-ray kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 15:33

İstanbul'daki havalimanlarında bayram yoğunluğu sürüyor. Bugün başlayan Kurban Bayramı tatili nedeniyle havalimanında yolcu yoğunluğu gözlemlendi. Yoğunluk nedeniyle terminal binaları girişleriyle x-ray kontrol noktalarında kuyruklar oluştu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri giriş kapıları ve x-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan daha hızlı geçmesini sağlıyor. Bugün havalimanından bin 642 uçuş gerçekleştirilmesi beklenirken, 245 bin 401 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

İstanbul'da havalimanlarında bayram yoğunluğu

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK ÖNLEMİ

Kurban Bayramı'nda iç ve dış hat noktalarına seyahat etmek isteyen yolcular, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yoğunluğa neden oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı yönetimi, bayram yoğunluğunda yolcuların seyahatlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla bazı önlemler aldı. Bu doğrultuda operasyon, güvenlik ve temizlik için yapılan ek planlamalarla personel sayısı artırıldı.

İstanbul'da havalimanlarında bayram yoğunluğu

Yaklaşık 20 saniyelik işlemle hızlı ve kolay geçiş sağlayan E-pasaport banko sayısı giden katında 15, gelen katında 19 olmak üzere 34'e çıkarıldı. Yolcuların havalimanına hızlı girişlerini sağlamak için de terminal genelindeki toplam 110 X-Ray noktasında düzenlemeler yapıldı. Havalimanında ücretsiz ve sınırsız Wi-Fi erişimi sunulurken, ücretsiz içme suyu için sebiller terminale yerleştirildi. Terminal içerisindeki soğutma sistemi kapasitesi de artırıldı.

İstanbul'da havalimanlarında bayram yoğunluğu

THY’DE REKOR BEKLENTİSİ

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yolcu talebini karşılamak havayolu şirketleri ek seferler düzenliyor. Bu bağlamda 378 ek sefer planlayan Türk Hava Yolları (THY) bugün gerçekleşmesi planlanan bin 292 sefer ile en yüksek sefer sayısı rekorunu kıracak. THY’nin dışında AJet 69, Pegasus 103 SunExpress ise 30’un üzerinde ek sefer planladı.

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