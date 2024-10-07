İstanbul'da harabeyi andıran ev için istenen kira şoke etti!

07 Ekim 2024 13:01 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 13:12

İstanbul Küçükçekmece'de harabeyi andıran bir ev için istenen kira duyanları şaşkına çevirdi. Evin içini gezen sosyal medya kullanıcısı ise manzara karşısında ne diyeceğini bilemedi. İşte 10 bin TL kira istenen ev...

İstanbul'da ilçe ilçe ortalama kira fiyatları! En ucuz ve en yüksek kiralar o ilçelerde

İstanbul'da ilçe ilçe ortalama kira fiyatları! En ucuz ve en yüksek kiralar o ilçelerde

Ekim ayı kira zam oranı belli oldu! Konut ve iş yeri kira artış oranı netleşti

Ekim ayı kira zam oranı belli oldu! Konut ve iş yeri kira artış oranı netleşti

Türkiye'nin birçok şehrindeki yüksek kira fiyatları​ gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İlan sitelerinde harabeyi andıran evler için istenen fiyatlar ise görenleri şaşkına çeviriyor. Bu ilanları bulup, evleri görmeye giden bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı gündeme oturdu.

SOSYAL MEDYA BU EVİ KONUŞUYOR

İstanbul​ Küçükçekmece​'de bulunan bir daireye giden sosyal medya kullanıcısı gördükleri karşısında şoke oldu. 10 bin TL istenen evin içini gezen kullanıcı duvarları dökülen evi sayfasında paylaştı.

Bakımsızlıktan ve rutubetten dökülen ev​ için istenilen fiyat ise sosyal medyada gündeme oturdu.