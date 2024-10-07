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İstanbul'da harabeyi andıran ev için istenen kira şoke etti!

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
07 Ekim 2024 13:01 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 13:12

İstanbul Küçükçekmece'de harabeyi andıran bir ev için istenen kira duyanları şaşkına çevirdi. Evin içini gezen sosyal medya kullanıcısı ise manzara karşısında ne diyeceğini bilemedi. İşte 10 bin TL kira istenen ev...

Türkiye'nin birçok şehrindeki yüksek kira fiyatları​ gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İlan sitelerinde harabeyi andıran evler için istenen fiyatlar ise görenleri şaşkına çeviriyor. Bu ilanları bulup, evleri görmeye giden bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı gündeme oturdu.

SOSYAL MEDYA BU EVİ KONUŞUYOR  

İstanbulKüçükçekmece​'de bulunan bir daireye giden sosyal medya kullanıcısı gördükleri karşısında şoke oldu. 10 bin TL istenen evin içini gezen kullanıcı duvarları dökülen evi sayfasında paylaştı. 

Bakımsızlıktan ve rutubetten dökülen ev​ için istenilen fiyat ise sosyal medyada gündeme oturdu. 

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Kaynak: Tgrthaber.com
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