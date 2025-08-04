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 | Baran Aksoy

İstanbul'da kiralık daire fiyatları cep yakıyor! Öğrencileri bekleyen fırsatçılar harekete geçti

Üniversite tercihlerini yapan öğrencilerin kiralık ev arayışı başladı. Birçok öğrencinin hayali olan İstanbul'da kira fiyatları adeta çep yakıyor. Öğrencilerin gelmesini bekleyen fırsatçılar şimdiden ellerini ovuşturmaya başladı. Peki İstanbul'da kira fiyatları en ucuz ve en pahalı ilçeler hangileri? İşte detaylar...

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İstanbul'da kiralık daire fiyatları cep yakıyor! Öğrencileri bekleyen fırsatçılar harekete geçti
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 09:43

Her yıl olduğu gibi yine bu tarihlerde üniversite adaylarının ev arayışı başladı. Önceliği devlet yurtlarına veren öğrenciler çıkmaması durumunda kiralık ev arayışına geçiyor. Birçok öğrencinin tercihinin başında yer alan 'daki ise öğrencileri zorluyor. Peki İstanbul'da kira fiyatları en ucuz ve en pahalı ilçeler hangileri? İşte detaylar...

İstanbul'da kiralık daire fiyatları cep yakıyor! Öğrencileri bekleyen fırsatçılar harekete geçti

İSTANBUL'DA EN PAHALI VE EN UCUZ İLÇELER HANGİLERİ?

İstanbul'un en gözde ilçelerinde biri olan ve ’ta kiralar 45 bin TL'den başlıyor. Kartal ve Avcılar'da ise 20 bin TL başlangıç fiyatıyla en düşük kira bedeline sahip ilçeler arasında. Türkiye genelinde kira ortalamasının en düşük olduğu iller ise Erzurum, Trabzon ve Kayseri...

İstanbul'da kiralık daire fiyatları cep yakıyor! Öğrencileri bekleyen fırsatçılar harekete geçti

FITSATÇILAR DEVREYE GİRDİ

NTV'ye konuşan İstanbul Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş, bugün 30 bin liraya kiralanan dairelerin birkaç gün içinde 40-50 bin liraya çıkabileceğine dikkat çekti.

İstanbul'da kiralık daire fiyatları cep yakıyor! Öğrencileri bekleyen fırsatçılar harekete geçti

30 BİN TL'YE 2+1 DAİRE YOK

Son 15 gündür şehir dışından çok sayıda telefon aldıklarını, öğrencilerin evleri görmeden sadece fotoğraflarla kiraladığını aktaran Yeşiltaş, geçen yıl 30 bin liraya 2+1 daire bulunabildiğini, bu yıl ise bunun artık mümkün olmadığını söyledi.

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