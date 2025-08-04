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 | Onur Kaya

Para transferinde yeni dönem! EFT ve havale işlemlerinde zorunlu olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK, suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi amacıyla yeni bir taslak hazırladı. Buna göre, finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde beyan zorunluluğu getirildi. 2 milyon TL üzerindeki nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu doldurulması kararlaştırılan taslağa göre 20 milyon TL üzerindeki işlemlerde ise sadece form değil fonun kaynağı da beyan edilecek. Tebliğin 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

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Para transferinde yeni dönem! EFT ve havale işlemlerinde zorunlu olacak
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 05:29
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 05:50

Para transferinde yeni dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (), finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen EFT, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığı artırmak, suç gelirlerini tespit etmek, yurt dışına kaçırılmasını ve aklanmasını engellemek, kayıt dışılığı önlemek ve finansal sistemin güvenliğini güçlendirmek amacıyla MASAK Genel Tebliği Taslağını hazırladı.

Para transferinde yeni dönem! EFT ve havale işlemlerinde zorunlu olacak

Taslak düzenlemeyle, finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen nakit işlemlerde, beyanla başlayan ancak yüksek tutarlı işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu ve dayanaklarıyla desteklenen kademeli bir yaklaşım öngörüldü.

Para transferinde yeni dönem! EFT ve havale işlemlerinde zorunlu olacak

200 BİN-2 MİLYON TL ARASI PARA TRANSFERİNE AÇIKLAMA İSTENECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde paylaşılan taslak tebliğe göre 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde işlem mahiyeti seçilecek, müşterinin "diğer", "bireysel ödeme" ve benzeri seçenekleri tercih etmesi durumunda minimum 20 karakterli işlem açıklaması temin edilecek.

Para transferinde yeni dönem! EFT ve havale işlemlerinde zorunlu olacak

2 MİLYON TL ÜZERİNDE FORM ZORUNLULUĞU

2 milyon TL ila 20 milyon TL arası nakit işlemlerde ise müşterinde Nakit İşlem Beyan Formu doldurması istenecek.

Para transferinde yeni dönem! EFT ve havale işlemlerinde zorunlu olacak

Nakit İşlem Beyan Formunda işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması temin edilecek.

Para transferinde yeni dönem! EFT ve havale işlemlerinde zorunlu olacak

20 MİLYON TL ÜZERİ İŞLEMLERDE KAYNAĞI DA SORULACAK

Yayımlanan taslağa göre; finansal kuruluşlar, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 20 milyon TL’yi aşan nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formunun, detaylı bir açıklama içerecek şekilde ve ilgili dayanakları eklenmek suretiyle doldurulmasını sağlamakla yükümlü olacak. Yani söz konusu formun doldurulmasının yanında fonun kaynağına dair de açıklama yapılması zorunlu olacak.

Para transferinde yeni dönem! EFT ve havale işlemlerinde zorunlu olacak

YILBAŞINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Görüşe açılan tebliğin 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi hedefleniyor. MASAK açıklamasına göre söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalar devam ederken, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve öneriler 18 Ağustos 2025 tarihine kadar 'gorus@masak.gov.tr' adresine iletilebiliyor.

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ETİKETLER
#masak
#Ekonomik Suçlar
#Finansal Şeffaflık
#Paratransferi
#Nakit İşlemler
#Kayıt Dışı Çalışmalar
#Ekonomi
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