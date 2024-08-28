İstanbul'da ofis kiraları 8 yılın zirvesinde! Listenin başındaki ilçe belli oldu

28 Ağustos 2024 15:18 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 16:30

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İstanbul’da yüksek konut kiraları sık sık gündeme geliyor. Şimdi de ofis kiraları dikkat çekmeye başladı. Ofis kiraları döviz bazında son 8 yılın zirvesine çıktı.

TÜRKİYE İÇİN DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Cushman & Wakefield, ‘Gayrimenkul Pazarı Görünümü’ raporunu yayınladı. 2024 yılının ilk yarısını kapsayan ve ekonomi, ofis, perakende, sanayi, lojistik ile konut sektörlerindeki gelişmelerin değerlendirildiği raporda Türkiye’deki ofis kiraları da yer aldı.

Raporda, Türkiye’ye yatırımcı güvenin de arttığı ifade edildi.

TL BAZINDA YÜZDE 77 ARTTI

Raporda yer alan ifadelerde ticari gayrimenkul kiralarının son yıllarda hızla yükseldiği ifade edildi. Ofis kiraları Türk Lirası bazında yüzde 77 artış gösterdi. Sanayideki artış ise yüzde 100’ü buldu.

Öte yandan inşaat maliyetlerinin artması ve deprem riski A sınıfı ofislere olan talebin artmasına neden oldu.

LEVENT İLK SIRADA

Bu yılın ilk çeyreğinde iş merkezlerinin yoğunlaştığı İstanbul Levent’te ofis kiraları metrekare başına aylık 42 dolara çıktı. Bu rakam 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 13,5 artış olarak kaydedildi. Levent’i 35 dolarla Anadolu Yakası izledi. Üçüncü sırada ise 32 dolarla

Esentepe-Gayrettepe bölgesi yer aldı. İzmir ve Ankara’da bu rakam 18 dolara kadar düşüyor.