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 | Banu İriç

İstanbul’da konut sahipliği azalıyor, kiracılar mutsuz! Barınma krizinde çarpıcı rakamlar

İstanbul’da konut sahipliği oranı son 17 yılın en düşük seviyesine gerilerken, şehirde kiracı oranı hızla artıyor. Yüksek ev fiyatları ve kredi faizleri nedeniyle birçok kişi ev sahibi olma hayalini ertelemek zorunda kalırken, kiracılar ise geleceğe dair endişe duyuyor. KONUTDER’in araştırmasına göre, İstanbul’da yaşayanların yüzde 79,9’u kiracı olmanın kendilerini mutsuz ettiğini ve barınma konusunda ciddi bir çaresizlik içinde olduklarını belirtiyor.

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İstanbul’da konut sahipliği azalıyor, kiracılar mutsuz! Barınma krizinde çarpıcı rakamlar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 20:51
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 21:03

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’nin (KONUTDER) İstanbul’da gerçekleştirdiği araştırma, konut sahiplik oranının 2007’den bu yana en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 56,1’e düştüğünü ortaya koydu. Şehirde kiracı oranı hızla artarken, her üç kişiden biri gelecekte barınma sıkıntısı yaşayacağını düşünüyor. Artan kira fiyatları ve konut satın almanın zorlaşması, halkın barınma konusunda ciddi bir kaygı taşımasına neden oluyor.

İSTANBUL HALKI KİRACI OLMAKTAN MUTSUZ

Araştırma, İstanbul’da kiracı olanların büyük bir çoğunluğunun mevcut durumlarından memnun olmadığını gösterdi. Katılımcıların yüzde 79,9’u kiracı olmanın kendilerini mutsuz ettiğini ve ilerleyen yıllarda barınma sorunu yaşayacaklarını düşündüğünü belirtti. Özellikle genç nesil için konut sahibi olmak artık bir güvence olarak görülürken, uzun vadeli yatırım ve geleceğe dair bir güven hissi oluşturduğu için öncelikli bir hedef haline geldi.

KONUT ALMANIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGELLER: FİYATLAR VE FAİZLER

Araştırmada, konut satın alma planı yapmayan katılımcıların %61,6’sı yüksek ev fiyatlarını, %49,1’i ise kredi faiz oranlarının yüksekliğini en büyük engeller olarak gösterdi. Gelir yetersizliği de konut almayı zorlaştıran faktörler arasında öne çıkarken, uygun ödeme koşulları sağlanması halinde tasarruf yaparak ev almayı düşünenlerin oranı yüzde 72,1 olarak belirlendi.

TOKİ VE ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ ÖNERİSİ

KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, konut krizinin yalnızca kamu tarafından çözülemeyeceğini belirterek, TOKİ ve özel sektör arasında iş birliği kurulması gerektiğini vurguladı. Orta ve üst gelir grubu için uygulanan konut projelerinin sosyal ve erişilebilir konut üretimi için de örnek alınması gerektiğini ifade eden Kumova, dar gelirli kesimin ev sahibi olma oranının son 17 yılda %61’den %45’e gerilediğine dikkat çekti.

Araştırma sonuçları, İstanbul’da barınma krizinin her geçen gün daha da derinleştiğini ve halkın büyük bir kısmının konut sahibi olmayı artık bir zorunluluk olarak gördüğünü gösteriyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

KİRACILAR AİDAT ÖDEMEK ZORUNDA MI?
Kiralananın kullanımıyla doğrudan ilişkili olan aidat borcunun kiracı tarafından eksiksiz ödenmesi gerekmektedir, eğer kira bedeli gibi yan gider borcu da ödenmezse kiracının temerrüdü gerçekleşir ve kiralayan tahliye talebinde bulunabilir.
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#Ekonomi
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