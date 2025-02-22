Tüm kiracıları ilgilendiriyor! Site aidatlarını tek kalemde iptal etmek mümkün mü? Uzman açıkladı

Kiracı, ev sahibi ve apartman yönetimi arasındaki sorunlar gün geçtikçe artırıyor. Kiracıların site aidatlarından kira bedelleri kadar sorumlu olduğunu vurgulayan uzmanlar uyardı. Kanunu’na göre bu tür giderlerin tüm sakinler için ortak masraf sayıldığını ve aidat ödemelerinin zorunlu olduğunu ifade edildi. Yüksek aidatlar için hukuki yollar ise açık.

Kira artışlarında yüzde 25’lik tavan sınırı 1 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırıldı. Aidatlar için de böyle bir sınırlama da bulunmuyor. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Baki Öztürk, site aidatlarının iptali konusunda önemli bilgiler verdi.

AİDATLAR TEK KALEMDE İPTAL EDİLİR Mİ?

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Baki Öztürk, site aidatlarının iptali konusunda konuştu. Öztürk, kiracıların site aidatlarından kira bedelleri kadar sorumlu olduğunu ifade etti.

Bazı vatandaşların asansör, havuz veya spor salonu gibi ortak alanları kullanmadıkları gerekçesiyle aidat ödemek istemiyor. Öztürk, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre bu tür giderlerin tüm sakinler için ortak masraf sayıldığını ve aidat ödemelerinin zorunlu olduğunu açıkladı.

AİDATLARDA ZAM SINIRI VAR MI?

Öztürk, kira artışlarında yüzde 25’lik tavan sınırının 1 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırıldığını ve TÜFE ortalamasına göre belirlenmeye başladığını hatırlatarak, ancak aidatlar için böyle bir sınırlama bulunmadığını ifade etti.

HUKUKİ YOLLAR AÇIK

Vatandaşların genel kurul toplantılarında aidatlarla ilgili itirazlarını tutanaklara şerh düşerek kayda geçirmesi gerektiğini belirten Öztürk, bir ay içinde sulh hukuk mahkemelerine başvurarak yüksek aidat bedellerinin iptalini talep edebileceklerini söyledi.