Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

Tüm kiracıları ilgilendiriyor! Site aidatlarını tek kalemde iptal etmek mümkün mü? Uzman açıkladı

Kiracı, ev sahibi ve apartman yönetimi arasındaki sorunlar gün geçtikçe artırıyor. Kiracıların site aidatlarından kira bedelleri kadar sorumlu olduğunu vurgulayan uzmanlar uyardı. Kanunu’na göre bu tür giderlerin tüm sakinler için ortak masraf sayıldığını ve aidat ödemelerinin zorunlu olduğunu ifade edildi. Yüksek aidatlar için hukuki yollar ise açık.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 14:23
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 14:28

Kira artışlarında yüzde 25’lik tavan sınırı 1 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırıldı. Aidatlar için de böyle bir sınırlama da bulunmuyor. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Baki Öztürk, site aidatlarının iptali konusunda önemli bilgiler verdi.

AİDATLAR TEK KALEMDE İPTAL EDİLİR Mİ?

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Baki Öztürk, site aidatlarının iptali konusunda konuştu. Öztürk, kiracıların site aidatlarından kira bedelleri kadar sorumlu olduğunu ifade etti.

Bazı vatandaşların asansör, havuz veya spor salonu gibi ortak alanları kullanmadıkları gerekçesiyle aidat ödemek istemiyor. Öztürk, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre bu tür giderlerin tüm sakinler için ortak masraf sayıldığını ve aidat ödemelerinin zorunlu olduğunu açıkladı.

AİDATLARDA ZAM SINIRI VAR MI?

Öztürk, kira artışlarında yüzde 25’lik tavan sınırının 1 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırıldığını ve TÜFE ortalamasına göre belirlenmeye başladığını hatırlatarak, ancak aidatlar için böyle bir sınırlama bulunmadığını ifade etti.

HUKUKİ YOLLAR AÇIK

Vatandaşların genel kurul toplantılarında aidatlarla ilgili itirazlarını tutanaklara şerh düşerek kayda geçirmesi gerektiğini belirten Öztürk, bir ay içinde sulh hukuk mahkemelerine başvurarak yüksek aidat bedellerinin iptalini talep edebileceklerini söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın yatırımında yeni taktik! İslam Memiş açıkladı: Paketli 1 gram altın tüyosu kar ettirecek
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Taşerona kadro müjdesinde kritik gelişme: İsa Karakaş Ankara'dan açıkladı! Görüşmeler başlıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekliye bayram ikramiyesi hesapları değişti: 6 değil 12 dedi! Rakam ortaya çıktı

Sıkça Sorulan Sorular

Kiracı aidat ödemek zorunda mıdır?
Kiralananın kullanımıyla doğrudan ilişkili olan aidat borcunun kiracı tarafından eksiksiz ödenmesi gerekmektedir, eğer kira bedeli gibi yan gider borcu da ödenmezse kiracının temerrüdü gerçekleşir ve kiralayan tahliye talebinde bulunabilir.
ETİKETLER
#ev sahibi olmak
#Tokİ Başvuru Tarihleri
#Dar Gelirli Konut
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.