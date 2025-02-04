İstanbul'da simit 20 TL oldu! Gizli zam yapan işletmelere yasal işlem başlatıldı

04 Şubat 2025 09:47 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 10:10

İstanbul'da 15 TL'ye satılan simit, kentin bazı noktalarında gizli zam yapılarak 20 TL'den satılmaya başlandı. Ticaret Bakanlığı, fiyat tarifesine aykırı şekilde simit satan işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Birçok kişi için sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan simit fiyatlarına İstanbul'da gizli zam yapıldı. Usulsüz bir biçimde 20 TL’ye simit satan işletmelere ise yasal işlem başlatıldı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İSTANBUL'DA SİMİTÇİLERE KAPSAMLI DENETİM

"Serbest piyasa koşulları çerçevesinde tüketici haklarını korumak ve adil, rekabetçi bir ticaret ortamı oluşturmak amacıyla piyasa denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, son günlerde yazılı, görsel ve dijital basında yer alan 'simidin 20 TL’ye satıldığı' yönündeki şikayetler üzerine, İstanbul genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirilmiştir.

18 İLÇEDE EŞ ZAMANLI İNCELEME

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından 3 Şubat 2025 tarihinde 18 ayrı ilçede eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, simit satış fiyatlarına yönelik incelemeler titizlikle yürütülmüştür. Yapılan kontroller neticesinde, resmi fiyat tarifesi olan '100 gr simit 10 TL' tarifesine aykırı olarak 35 işletmenin simit cinsi unlu mamulü 20 TL’den sattığı tespit edilmiştir. Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilmiştir."

"FAHİŞ FİYAT ARTIŞINA MÜSAMAHA YOK"

Ticaret Bakanlığının tüketicileri korumak, piyasalarda fiyat istikrarını sağlamak ve haksız fiyat artışını önlemek amacıyla denetimlere kesintisiz devam ettiğini belirten Mahmut Gürcan, "Bu çerçevede, özellikle temel gıda maddeleri ve zorunlu tüketim ürünlerindeki fiyat hareketlerini yakından takip ediyor, spekülatif fiyat artışlarına karşı gerekli tüm idari yaptırımları kararlılıkla uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Gürcan, "Vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasa dengesini sağlamak amacıyla denetimlerimizi yaygınlaştırarak sürdürecek; fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.