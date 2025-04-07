İstanbul’da yaşamanın maliyeti 4 asgari ücrete bedel! Aylık gider 87 bin TL’yi aştı

İstanbul'da yaşamanın maliyeti neredeyse 4 asgari ücret bedelinde. Gelen tablo, sabit gelirli vatandaşlar, emekliler ve asgari ücretle çalışanlar için alarm verdi. İPA'nın Mart ayı sonuçlarına göre İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti önceki aya göre yüzde 2,38 artarak 87.485 lira oldu. İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki yıla göre yüzde 51,95 oranında da artış gösterdi.

İstanbul'da yaşamak cep yakıyor. İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerine göre İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti Mart ayında 87 bin 485 liraya çıktı. Bu rakam önceki aya göre yüzde 2,38 artış gösterirken, aynı dönemde bir önceki yıla göre yüzde 51,95 artış kaydedildi. Özellikle tıraş malzemelerinde yüzde 83,25 oranında fiyat artışı dikkat çekti.

İSTANBUL’DA HAYAT PAHALILIĞI ARTTI

İstanbul’da yaşamanın maliyeti artık yalnızca büyük şehirde yaşamanın bedeli değil, aynı zamanda gelir dağılımı açısından da alarm veren bir göstergeye dönüşmüş durumda. Dört kişilik bir ailenin temel yaşam giderleri dört asgari ücrete ulaştı. Hanelerin gelirleriyle giderleri arasındaki makas giderek açılırken, özellikle kirada oturanlar ve çocuklu aileler için geçim koşulları her geçen ay daha da zorlaşıyor.

AYLIK ARTIŞ 2.000 TL’Yİ AŞTI

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), megakentteki hayat pahalılığına ilişkin dikkat çeken verileri açıkladı. Mart ayı itibarıyla İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 87.485 TL’ye yükseldi. Bu rakam, mevcut net asgari ücretin yaklaşık dört katına denk geliyor. Yaşam maliyetindeki artış, hem aylık hem yıllık bazda hız kesmeden devam ediyor.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 52’YE YAKLAŞTI

İPA’nın yayımladığı “İstanbul’da Yaşam Maliyeti” araştırmasına göre, mart ayında yaşam maliyeti bir önceki aya kıyasla yüzde 2,38 oranında arttı. Bu artışla birlikte dört kişilik bir ailenin İstanbul’da yaşamak için ihtiyaç duyduğu aylık tutar 87.485 TL’ye çıktı. Şubat ayında aynı aile için belirlenen yaşam maliyeti 85.453 TL idi. Böylece yalnızca bir ayda aile bütçesine 2.032 TL’lik ek yük bindi.

Yaşam maliyetindeki artış sadece aylık bazda değil, yıllık ölçekte de ciddi boyutlara ulaştı. İstanbul’da yaşamanın maliyeti, geçen yılın mart ayına göre yüzde 51,95 oranında arttı. Başka bir deyişle, 12 ay önce yaklaşık 57.600 TL olan aylık yaşam maliyeti, bugün 87.485 TL’yi aşarak neredeyse ikiye katlandı.

TIRAŞ MALZEMELERİNDE REKOR ARTIŞ

İstanbul’da hayat pahalılığı, temel ihtiyaç ürünlerine de sert şekilde yansımış durumda. Ürün bazlı fiyat değişimlerinde tıraş malzemeleri dikkat çekici bir artışla başı çekti. Mart 2024’e göre yüzde 83,25 oranında zamlanan bu ürün grubunu, yüzde 58,13’lük artışla ayçiçek yağı ve yüzde 55,88’lik artışla bebek bezi izledi.