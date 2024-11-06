İstanbul’da yaşamanın maliyeti 4 asgari ücreti geçti! İPA çarpıcı verileri açıkladı

06 Kasım 2024 12:26 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 12:34

İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da yaşamanın maliyetini açıkladı. İstanbul’da yaşamanın maliyeti ekim ayında yıllık yüzde 60,46 artışla 73 bin 739 TL olurken bu rakam 4 asgari ücreti geçti.

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İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından Ekim 2024'te yayımlanan verilere göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti yıllık yüzde 60,46 oranında artarak 73.739 TL’ye ulaştı. Bu, bir önceki aya göre yüzde 3,23 oranında bir artış yaşandığını gösteriyor. Özellikle son altı ayın en düşük aylık artışının görülmesine rağmen yıllık bazda yükseliş devam ediyor. Eylül ayında yıllık artış yüzde 60,30 olarak açıklanmıştı.

İSTANBUL'DA YAŞAMAK İÇİN DÖRT İŞTE ÇALIŞMAK GEREKİYOR

2023 yılı Ocak ayında 29.429 TL olan İstanbul’da yaşama maliyeti, 2024 yılı Ocak ayında 53.058 TL’ye çıkmıştı; böylece İstanbul’da yaşam maliyeti 10 ayda neredeyse iki katına ulaştı.

Yüksek geçim maliyetleri, özellikle asgari ücretle geçinen vatandaşların belini büküyor ve daha zorlayıcı bir hayat sürmesine neden oluyor. Bir asgari ücretlinin İstanbul'da yaşam maliyetini karşılayabilmesi için dört işte birden çalışması gerektiği belirtiliyor.

TUVALET KAĞIDI FİYATLARI YÜZDE 112 ARTTI

Temel ihtiyaç kalemlerindeki fiyat artışları da dikkat çekiyor. Bebek maması fiyatlarında yıllık yüzde 58,92, tuvalet kağıdında ise yüzde 112,70 oranında artış gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise ekim ayında İstanbul’daki Ücretliler Geçinme Endeksi’ni yüzde 59,10 olarak açıklamıştı.