İstanbul'un lüks semtlerinde kira fiyatları düştü! Nedeni sonradan belli oldu

13 Ocak 2025 13:46 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 13:58

İstanbul'un lüks semtlerinde kira fiyatları gözle görülür şekilde düştü. Özellikle deprem korkusu lüks semtleri olumsuz etkiledi. Bebek, Etiler, ve Arnavutköy'de kira fiyatları 35-40 bin TL civarına kadar geriledi.

Asgari ücrete gelen zammın ardından Türkiye​ genelinde kira fiyatlarında artış yaşandı. Bu artıştan en çok etkilenen il ise İstanbul​ oldu. Şehirdeki kira ücretleri, semtten semte göre farklılık gösterirken son günlerde lüks semtlerinde kira fiyatlarında gözle görülür bir düşüş yaşandı. İşte nedeni.

İSTANBUL'UN LÜKS SEMTLERİNDE KİRALAR DÜŞÜYOR

İstanbul'da özellikle Bebek​, Etiler, ve Arnavutköy'de kira fiyatları​ geriledi. Deprem endişesi nedeniyle eski binaların tercih edilme oranı azaldı. Arnavutköy'deki eski 2+1 dairenin kirası 35-40 bin TL civarına kadar düştü.

Boğaz hattındaki eski binalara olan talep de azaldı.

NTV'de yer alan habere göre, eski binalara olan talebin azalması ve deprem korkusu lüks semtlerindeki kira fiyatlarının düşmesinde etkili oldu.

Gayrimenkul uzmanı Mithat Ekeroğlu "Boğaziçi İmar Kanunu kanun maddesi olduğu için buradaki eski yapıların yenilenmesi çok zor. Çünkü yıkıldığı zaman iki kata iniyor. Eski binalarda oturmak istemeyenler buradan çıkıp başka yerlere taşındılar" açıklamasında bulundu.

İSTANBUL'DA KİRALAR HANGİ İLÇELERDE YÜKSEK?

Sadece bir ay öncesine kadar İstanbul’da ortalama kiraların en yüksek olduğu ilçelerde de başı 70 bin TL ile Sarıyer geliyordu. Onu 59.294 TL ile Beşiktaş izlerken, 50.713 TL ile Bakırköy, 49.821 TL Kadıköy ve 39.000 TL ile Beykoz kiralarda zirvede yer alıyordu.