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Ekonomi
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 | İrem Çınar

İstanbul'un nisan ayı enflasyonu açıklandı

İstanbul'da nisan ayında bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,21, toptan fiyatlar ise yüzde 1,46 arttı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 14:52

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndekslerinin nisan ayı verilerini açıkladı. Buna göre, kentte, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 3,21, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,46 arttı.

İstanbul'un nisan ayı enflasyonu açıklandı

EN ÇOK HARCAMA GİYİM VE AYAKKABIDA OLDU

İstanbul'da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinin nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 47,21 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 13,59, konut harcamaları grubunda yüzde 6,66, haberleşme harcamaları grubunda yüzde 5,22, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 3,93, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 3,74, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 3,15, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 3,12, alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda yüzde 2,29, sağlık harcamaları grubunda yüzde 2,13, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 2,03, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 1,57 artış olurken, eğitim harcamaları grubunda değişim olmadı.

İstanbul’da nisan ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; giyim harcamaları grubunda mevsimsel değişime bağlı olarak, konut harcamaları grubunda bazı ürünlerde kamu kaynaklı olarak, haberleşme, lokanta ve oteller, çeşitli mal ve hizmetler gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde ise piyasa koşulları bağlı olarak ve gıda harcamaları grubunda yer alan ürünlerde mevsimsel değişimlere bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri etkili oldu. Nisan ayında en yüksek grup artışı giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda izlendi.

İstanbul'un nisan ayı enflasyonu açıklandı

TOPTAN EŞYA FİYATLARI İNDEKSİ

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve mart ayında yüzde 2,30 artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi nisan ayında yüzde 1,46 arttı. Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 28,85, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 43,11 oldu.​​​​​​​ Nisan'da toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; mensucat grubunda yüzde 7,57, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,30, madenler grubunda yüzde 1,32, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,87, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,53, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,48 ve gıda maddeleri grubunda yüzde 0,13 artış oldu.

Yıllık ortalama bazda nisan ayı gruplar itibarıyla, inşaat malzemelerinde yüzde 86,86, mensucatta yüzde 69,11, kimyevi maddelerde yüzde 42,57, gıda maddelerinde yüzde 40,57, işlenmemiş maddelerde yüzde 33,41, yakacak ve enerjide yüzde 32,79, madenlerde yüzde 27,18 artış gerçekleşti.

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İstanbul'da enflasyon kaç çıktı?
İstanbul Ticaret Odası, 2025 Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aylık enflasyon %3,21, yıllık enflasyon %47,21 oldu.
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#enflasyon verileri
#Enflasyon Rakamları
#İstanbul enflasyon
#Ekonomi
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