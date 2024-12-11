İstanbul'un otopark çilesi! Bir buçuk saat için 400 TL otopark ücreti ödedi

11 Aralık 2024 14:02 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 14:30

İstanbul'daki otopark ücretleri hızla artarken, Ortaköy'de bir sürücünün 89 dakika için ödediği ücret dudak uçuklattı. TÜKONFED Hukuk Komisyon Üyesi Av. Tayfun Üzülmez, "Ücretler, sağlanan hizmete göre değil, insanına göre belirleniyor" diyerek bu konuda bir standardın oluşturulması gerektiğini vurguladı.

İstanbul​'da otopark ücretlerinin hızla artması, özellikle yoğun semtlerde yaşayan araç sahiplerinin karşılaştığı yeni bir sorunu gündeme taşıyor. Vatandaşlar, otopark bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği ve park ücretlerinin fahiş şekilde yükseldiği şikayetlerinde bulunuyor.

1 BUÇUK SAAT İÇİN ÖDEDİĞİ RAKAM ŞOKE ETTİ

Ekol TV'nin haberine göre; Ortaköy'de bir sürücü, sadece 89 dakika park ettiği aracına 400 TL ödemek zorunda kaldı. Üstelik bu ücret, vale hizmeti almadan, sadece park için ödenen tutar. Yani dakikada 4,5 TL gibi bir ücretle karşı karşıya kaldı. Bu durum sosyal medyada pek çok vatandaşın tepkisini topladı.

Uzmanlar, İstanbul'daki otopark ücretlerindeki dengesizliklere dikkat çekiyor. TÜKONFED Hukuk Komisyon Üyesi Av. Tayfun Üzülmez, özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgelerde ve üst gelir grubuna hitap eden semtlerde ücretlerin giderek arttığını söylüyor. Üzülmez, ücretlerin belirlenmesinde bir standart eksikliği olduğuna ve bunun, her semtte farklı fiyatlandırmalara yol açtığına vurgu yaptı.

BELEDİYELERE AİT OTOPARKLAR 70 TL ÖZEL OTOPARKLAR 400 TL

Bir tarafta büyükşehir belediyelerine ait otoparklarda 70 TL olan ücretler, aynı bölgedeki özel otoparklarda 400 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu büyük uçurumun, tamamen kişisel kararlarla belirlendiği belirtiliyor.

Otopark ücretlerindeki bu belirsizlik, vatandaşların haklarını savunabilmesi için de yeni yollar aramayı gerektiriyor. Üzülmez, park ücreti ödeyen bir kişinin fiş alarak, şikayetlerde bulunabileceğini öneriyor. Uzmanlar özellikle özel otoparkların yüksek ücretleri karşısında, e-devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvurulabileceğini ve ücretin iadesini talep edilebileceğini belirtiyor. Ayrıca konu hakkında konuşan uzmanlar bu gibi durumların daha fazla artmaması için İstanbul'daki otopark ücretlerinin bir standart dahilinde düzenlenmesi gerektiğine vurgu yapıyor.