İstanbul'un stresinden uzak, doğanın kucağında yeni bir yaşam başlıyor

09 Aralık 2024 11:09 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 13:15

Beyaz Kent İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yüksek, İstanbul’un yoğun stresli yaşamından, bitmeyen trafik çilesinden ve en önemlisi deprem kaygısından kurtulmak isteyenler için hayata geçirecekleri yeni projeyi duyurdu.

Gerze, İzmit Akmeşe Cumhuriyet Köyü’nde, Kuzey Marmara Otoyolu’nun hemen çıkışında, doğayla iç içe huzurlu bir yaşam sunmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yüksek’in açıklamalarına göre, İstanbul’a sadece 40 dakika uzaklıkta, ulaşımı kolay, ormanla çevrili bu yeni proje, modern yaşamın ihtiyaçlarını ve doğal hayatın huzurunu bir araya getiriyor. Proje kapsamında müstakil villalar, yüzme havuzları ve sosyal yaşam alanları bulunuyor. Her bütçeye uygun çözümler sunacak olan bu projede, konfor ve güvenlik bir arada düşünülmüş.

"Doğayla İç İçe, Huzurlu Bir Yaşam"

Hüseyin Yüksek, projeyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Üstadın dediği gibi, dal yeşil tarla sarı olsun... Ormanın içerisinde, kuş sesleri ve çiçeklerin güzelliğiyle bezenmiş bir yaşam alanı tasarladık. İstanbul’un kirliliğinden uzak, temiz hava ve güvenli bir ortamda huzurlu bir yaşam sunuyoruz. Projemiz, deprem riski olmayan bir bölgede yer alıyor, bu da sakinlerimize büyük bir güvence sağlıyor."

İş ve Şehir Hayatına Yakın, Ancak Uzaktan Huzurlu

Hüseyin Yüksek, İstanbul’da iş hayatına devam eden, ancak yoğun tempodan ve risklerden uzaklaşmak isteyenler için projenin ideal bir çözüm sunduğunu belirtti. Yalnızca 1,5 ay içinde inşaata başlamayı planladıklarını ifade ederek, tüm vatandaşları projeye davet etti.

"Rahat Ulaşım, Modern Altyapı"

Yüksek’in vurguladığı bir diğer önemli nokta ise projenin merkezi lokasyonu. Kuzey Marmara Otoyolu​ çıkışına sadece 1 dakikalık mesafede bulunan bu yerleşim, hem şehir hayatına yakın hem de doğal yaşamın huzuruna kolayca erişim imkânı sunuyor. Modern altyapı ve ulaşım kolaylığıyla, herkes için erişilebilir bir proje olarak öne çıkıyor.

“İş insanlarının konaklaması için uygun proje”

Projenin İstanbul’a yakınlığının yanı sıra bir özelliği de dikkat çekiyor. Doğa ile iç içe şehir yapısı ve devamlı ikametgah sunan proje eksiksiz planlaması ile göz dolduyor. Hüseyin Yüksek, bu imkanlar dahilinde tüm iş insanlarını burada kazançlı yatırım yapmaya davet etti.

Beyaz Kent İnşaat’tan Yeni Bir Başlangıç

Hüseyin Yüksek liderliğindeki Beyaz Kent İnşaat, bu projeyle yalnızca bir konut değil, aynı zamanda yeni bir yaşam biçimi inşa etmeyi amaçlıyor. Huzurlu, güvenli ve doğayla iç içe bir hayat arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.