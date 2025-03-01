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 | Kübra Çelepi

İstanbul’un şubat enflasyonu açıklandı! Sağlık düşerken diğer harcamalar yükseldi

Enflasyon rakamlarına öncü gösterge olan İstanbul'un enflasyonu belli oldu. İstanbul'da şubat ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,19 artış gösterdi. Yıllık bazda ise fiyat artışı yüzde 45,35 oldu. En yüksek artış çeşitli mal ve hizmetler grubunda yüzde 4,14 ile kaydedildi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 12:46

İstanbul'un enflasyonu açıklandı. İstanbul'da şubat ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,19 artış gösterdi. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 45,35 oldu. En yüksek artış çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşirken tek düşüş grubu ise sağlık oldu.

İSTANBUL’DA FİYATLAR YÜKSELDİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO), şubat ayı Tüketici Fiyat İndeksi verilerini açıkladı. Şubat ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO Tüketici Fiyat İndeksi aylık bazda yüzde 3,19 arttı.

ŞUBAT AYINDA ENFLASYON YÜZDE 45’İ GEÇTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık bazda ise fiyat artışı yüzde 45,35 oldu.

ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLER EN YÜKSEK ARTIŞI GÖSTERDİ

En yüksek grup artış yüzde 4,14 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda görülürken tek düşüş yaşanan grup yüzde 0,95 sağlık oldu.

SAĞLIK HARCAMALARI DÜŞTÜ

İTO tarafından gelen veriler şöyle;
•Çeşitli Mal ve Hizmetler Grubu: %4,14 artış
•Lokanta ve Oteller Grubu: %4,09 artış
•Konut Harcamaları Grubu: %3,93 artış
•Gıda ve Alkolsüz İçecekler Grubu: %3,41 artış
•Ev Eşyası Harcamaları Grubu: %2,30 artış
•Eğitim Harcamaları Grubu: %1,98 artış
•Eğlence ve Kültür Harcamaları Grubu: %1,48 artış
•Ulaştırma Harcamaları Grubu: %1,40 artış
•Alkollü İçecekler ve Tütün Harcamaları Grubu: %0,25 artış
•Giyim ve Ayakkabı Harcamaları Grubu: %0,14 artış
•Sağlık Harcamaları Grubu: %0,95 azalış

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#enflasyon beklentisi
#enflasyon verileri
#Enflasyon
#Ekonomi
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